Kastamonu'da komşusuna yardıma giden adama köpek saldırdı

Çalışmak için gittiği komşusunun bahçesinde köpeğin saldırısına uğrayan kepçe operatörünün, hem parmağı koptu hem de eli parçalandı. 23 gün boyunca hastanede tedavi gören vatandaş, taburcu edildi.

Türkiye'de büyük bir sorun haline gelen köpek saldırıları her geçen gün artıyor.

Son yıllarda sık sık yaşanmaya başlayan başıboş sokak köpeklerinin saldırısı, ölümle ve kalıcı hasarla sonuçlanıyor.

Bu hafta Van'da 9 yaşındaki çocuk köpek saldırısında hayatını kaybederken Aksaray'da da 12 yaşındaki çocuk sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralandı.

Çalışmaya gittiği evin bahçesinde saldırıya uğradı

Aynı hafta içerisinde 3'üncü saldırı olayı Kastamonu'da yaşandı.

İhsangazi ilçesinde kepçe operatörlüğü yapan Adem Kibritçi, komşusunun evine çalışmak için gitti.

Kepçe ile gittiği evin önünden araçtan inen Kibritçi’ye evin bahçesinde bulunan komşusuna ait köpek saldırdı.

Eli parçalandı

Bu sırada kaçamayan adamın işaret parmağı koptu ve eli parçalandı.

Adem Kibritçi, daha sonra acı içinde kaçarak kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

23 gün tedavi gördü

Daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kibritçi, tedavi altına alındı. Genç adamın parmağı, doku uyuşmazlığı sebebiyle doktorlar tarafından tarafından kesildi.

Kibritçi'nin ayağından alınan doku, kesilen parmağının yerine yerleştirildi.

23 gün boyunca hastanede tedavi gören Kibritçi daha sonra taburcu edilerek evine gönderildi.

"Köpeği görünce kaçamadım ve bana saldırdı"

Adem Kibritçi, yaşananları şöyle anlattı:

Esnaflık yapıyorum. Kepçem var, kepçem ile köyümde işim çıktı, ben de köyüme işimi yapmaya gitmiştim. Köyde kendi işimi yaptım, köyden bir arkadaşım, 'benim de bir işim var, değirmene gelebilir misin' dedi. İşimi bitirdim, akşam İhsangazi ilçesine dönerken, komşumun değirmenine uğradım. Kapıları bana kendisi açıverdi. Beni uyarmadı, ikaz etmedi. Kepçe ile içeriye girdiğimde ne olduğunu anlamadım, bana el işaretinde bulundu. Bunun üzerine kepçeyi durdurdum ve aşağıya indim. Kepçeyi frenlerken bu sırada köpek üzerime geldi. Köpeği görünce kaçamadım ve bana saldırdı. Köpek, parmağımı ısırdı ve parmağımı kopardı. O sırada ben bir boşluk bulup kaçtım ve dışarıya çıktım.



Ailem köydeydi, babam değirmenin yakınından geçiyordu, ben de araca bindim ve İhsangazi İlçe Devlet Hastanesine gittim. Burada ilk müdahale yapıldı, tetanos ve kuduz aşısı yaptılar, tentürdiyot döktüler. Ardından beni Kastamonu’ya sevk ettiler. Araçla Kastamonu’ya gittik. Kastamonu’da ilk müdahale yapıldı, tentürdiyot dökülerek elim parmağım yıkandı, başka bir müdahalede bulunamadılar. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne sevkim yapıldı.

"10 saat süren ameliyat sonrası parmağımı kestiler"

Hastanede tedavi gördüğünü ve üs üste ameliyatlara alındığını belirten Kibritçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ambulansa binip gece yarısı Ankara Şehir Hastanesi'ne gittik. Hastanenin acil girişinde bir süre bekledikten sonra yatışımız yapıldı. Öğleye doğru beni tekrar acil girişine aldılar ve parmağımı diktiler. Akşam tekrar ameliyat yapacaklarını söylediler. Akşam tekrar ameliyata alındım ve 5 saat sürdü. Parmağımın dokusu uyuşmadı. Sonra parmağım kurudu ve kangrene dönüştü. Kangren olunca, 'parmağının içerisi enfeksiyon kapmış, parmağını keseceğiz' dediler. Bir hafta sonra beni tekrar ameliyat yaptılar ve 10 saat süren ameliyat sonrası parmağımı kestiler.



Bacağımdan alınan dokuyla parmağımın kesildiği yere doğru yapıştırdılar ve elimi alçıya aldılar. Köpek saldırısı sonrası parmağımı kaybettim, elim de parçalandı. Bu tedavilerim sürecinde hastanede 23 gün boyunca yattım. Daha bu tedavinin ne kadar süreceği belli değil, şu anda 1 aydır tedavi görüyorum.

"Yetkililerden yardım bekliyorum"

Yaşadığı bu süreçte çok acı çektiğini ifade eden Adem Kibritçi, “Başkasının da başına gelmesini istemiyorum. Yetkililerden bu sorun konusunda yardım bekliyorum.” şeklinde konuştu.