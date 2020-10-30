İzmirliler depremin ardından sokağa döküldü Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce insan kendini dışarı attı.
İzmir'de şiddetli deprem sonrası binalar yıkıldı
İzmirliler depremin ardından sokağa döküldü Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce insan kendini dışarı attı.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Ege ve Marmara bölgesinde şiddetli bir şekilde hissedildi.
HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sırasında büyük bir paniğe kapılan İzmir halkı, sokaklara döküldü.
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