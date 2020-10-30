İzmirliler depremin ardından sokağa döküldü

AB: Türkiye pozitif gündem için çalışmıyor AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz'deki duruma ve Türkiye ile ilişkilere değinerek "Türkiye'ye pozitif gündem için çalışma yolunu önerdik. Şu ana kadar Türkiye bu yolu seçmiş değil" dedi.