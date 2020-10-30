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İzmirliler depremin ardından sokağa döküldü

İzmirliler depremin ardından sokağa döküldü Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce insan kendini dışarı attı.

İzmirliler depremin ardından sokağa döküldü
30 Ekim 2020 Cuma 15:35

İzmir'de şiddetli deprem sonrası binalar yıkıldı

 İzmirliler depremin ardından sokağa döküldü   Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce insan kendini dışarı attı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Ege ve Marmara bölgesinde şiddetli bir şekilde hissedildi.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sırasında büyük bir paniğe kapılan İzmir halkı, sokaklara döküldü.

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