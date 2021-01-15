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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme!

Sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak? 2021 Gelen bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge gönderildi. Gönderilen ek genelgeye göre sokağa çıkma yasağından muaf olanların listesinin genişletildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme!
15 Ocak 2021 Cuma 21:15

Az önce 81 il valiliğine sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin ek bir genelge gönderildi. Gönderilen ek genelgeye göre araç muayene istasyonlarında çalışan personel ve araç muayene randevusu olan araç sahiplerinin hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf olacağı açıklandı.

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Gönderilen genelgenin detaylarında yasaktan muaf olacakların tam listesi şu şekilde açıklandı:

Genelgede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirilmeler neticesinde “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Liste’ye” ekleme yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı.

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Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.

Alınan karar İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından ivedilikle uygulanacak.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #sokağa çıkma yasağı
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