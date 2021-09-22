0
0
0
askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0

Gürsel Tekin CHP içindeki akraba atamalarını itiraf etti!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, parti içindeki eş dost, akraba kadrolaşmasını itiraf etti. "Partiniz için bir eleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, "Son dönemlerdeki atama şekilleri, yakınlar akrabalar ilişkileri beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin CHP içindeki akraba atamalarını itiraf etti!
22 Eylül 2021 Çarşamba 18:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, medya önünde partili başkanlara “Falan milletvekili aradı onun akrabasıymış hiç dinlemeyeceksiniz, kapının önüne koyacaksınız” diye seslense de parti içinde akraba kadrolaşması sürüyor.

"TEKİN'DEN İTİRAF"

Bu durum şimdi de CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamalarıyla gündemde. Haberler sitesinden Levent Karadeniz'in sorularını cevaplayan Tekin, parti içindeki akraba atamalarından rahatsız olduğunu söyledi.

RAHATSIZ EDİYOR

"Partiniz için bir özeleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, CHP içindeki eş dost atamalarını şu sözlerle itiraf etti:

Uzun süredir partinin içinde olan biri olarak son dönemlerdeki atama şekilleri, yakınlar akrabalar ilişkileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin fıtratında olan bir durum değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 68 yıl iktidar olmayıp hayatta kalmasının temel nedeni kuralları ve gelenekleridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekler ve kurallar konusunda az da olsa bir aşınma göstermesi beni rahatsız ediyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber