Koronavirüs salgınınından faydalanmak isteyen fırsatçılara karşı mücadele devam ediyor, Usulsüz Fiyat artışı şikayet hattı, Zam yapan firmaları şikayet eden vatandaşlar sonuç alamaya devam ediyor, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fırsatçılara göz açtırılmadığını belirterek, Reklam Kurulu'nun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı
Fahiş Fiyat Artışı Yapanlara Yüklü Miktarda Para Cezası Kesilmeye Devam Ediliyor
Koronavirüs salgınınından faydalanmak isteyen fırsatçılara karşı mücadele devam ediyor, Usulsüz Fiyat artışı şikayet hattı, Zam yapan firmaları şikayet eden vatandaşlar sonuç alamaya devam ediyor, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fırsatçılara göz açtırılmadığını belirterek, Reklam Kurulu'nun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı
Koronavirüs salgınınından dolayı tedirgin olan vatandaşlardan faydalanmak isteyen Temel gıda, Temizlik ve dezenfekte malzemelerine zam üstüne zam yapan fırsatçılara karşı mücadele devam ediyor...Başta sağlık malzemeleri ile gıda ürünleri olmak üzere "Nasıl olsa alacaklar" mantığıyla zam üstüne zam yaparak fırsatçı yaklaşım sergileyerek fahiş zam yapanlar, en ağır şekilde cezalandırıldı.
PARA CEZASI GELDİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı son dakika açıklamasında, zam üstüne zam yapan fırsatçılara göz açtırılmadığını belirterek "28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünü denetledik." açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ayrıca "Reklam Kurulu'nun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı." dedi.
FİYAT ARTIŞI YAPANLARI ŞİKAYET EDİN
ALO 175: Vatandaşlar Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine de haksız fiyat artışı gördükleri işletmeleri şikâyet edebiliyor. VİMER 189: Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yaparak vatandaşı mağdur edenleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihbar hattı VİMER-189'a da şikâyet etmek mümkün.
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