Fahiş Fiyat Artışı Yapanlara Yüklü Miktarda Para Cezası Kesilmeye Devam Ediliyor

Koronavirüs salgınınından dolayı tedirgin olan vatandaşlardan faydalanmak isteyen Temel gıda, Temizlik ve dezenfekte malzemelerine zam üstüne zam yapan fırsatçılara karşı mücadele devam ediyor...

PARA CEZASI GELDİ

Başta sağlık malzemeleri ile gıda ürünleri olmak üzeremantığıyla zam üstüne zam yaparak fırsatçı yaklaşım sergileyerek fahiş zam yapanlar, en ağır şekilde cezalandırıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı son dakika açıklamasında, zam üstüne zam yapan fırsatçılara göz açtırılmadığını belirterek "28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünü denetledik." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ayrıca "Reklam Kurulu'nun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı." dedi.

FİYAT ARTIŞI YAPANLARI ŞİKAYET EDİN

ALO 175: Vatandaşlar Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine de haksız fiyat artışı gördükleri işletmeleri şikâyet edebiliyor. VİMER 189: Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yaparak vatandaşı mağdur edenleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihbar hattı VİMER-189'a da şikâyet etmek mümkün.

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