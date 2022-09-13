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Eve gelen boyacıyı gözünü kırpmadan öldürdü! Cinayetin sebebi eşinin "külotu" çıktı

Kastamonu'da bir şahıs, eşinin bahçeye düşen iç çamaşırlarına dokundukları iddiası üzerine evi boyayan işçilere pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 işçi hayatını kaybederken saldırgan koca polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.

Eve gelen boyacıyı gözünü kırpmadan öldürdü! Cinayetin sebebi eşinin "külotu" çıktı
Kamusaati
Kamusaati
13 Eylül 2022 Salı 00:48

Kastamonu'da 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman Birgün (47) ve Hamit Oran (33), işe başlamak için binanın bodrum katında üzerlerini değiştirmeye başladı. Bu sırada ev sahibinin oğlu Serhat O. (35), işçilerin üzerlerini değiştirdiği odaya gelerek tüfek ile ateş etti. Vücuduna kurşunların isabet ettiği 4 çocuk babası Abdurrahman Birgün, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, iş arkadaşı Hamit Oran ise yaralandı.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, yaşanan olayın ardından cinayet şüphelisi Serhat O.'yu gözaltına aldı. Serhat O., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

İÇ ÇAMAŞIRINA DOKUNDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan, cinayet şüphelisi Serhat O.'nun, inşaat işçileri Abdurrahman Birgün (47) ile Hamit Oran (33)'ın üst kattan bahçeye düşen eşinin iç çamaşırlarını alarak eve getirmesine sinirlenerek cinayeti işlediği iddia edildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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