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Engelli Kimlik Kartı nereden ve nasıl alınır?

Engelli Kimlik Kartı nereden ve nasıl alınır? Şartları Neler? Nereye Müraacat Edilir Yüzde Kaç Engelli Doktor Raporu Gerekir? Tüm Soruların cevabı haberde

Engelli Kimlik Kartı nereden ve nasıl alınır?
14 Haziran 2020 Pazar 00:46

Engelli Kimlik Kartı nereden ve nasıl alınır? Şartları  Neler? Nereye Müraacat Edilir Yüzde Kaç Engelli Doktor Raporu Gerekir?

19.07.2008 tarih ve 26941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik” gereği, Engelliler İçin Kimlik Kartı alabilmeniz için nüfus cüzdanı, 2 adet fotoğraf ve sağlık kurulu raporu aslı veya onaylı örneği ile ikamet ettiğiniz ilin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #engelli kimlik kartı #engelli kart
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