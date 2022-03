En güzel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları - Resimli ve sözlü kutlama mesajları

8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tüm kadınlar birbirinin bu özel gününü kutlamak istiyor. Whatsapp, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden resimli ya da sözlü mesajlarla bu özel günde değer verdiğiniz bayanlara Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız hem resimli hem de sözlü mesajlar...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yarın kutlanacak. Kadınlar için büyük anlam ifade eden bu özel günde Whatsapp, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden mesaj atmak isteyenlere en güzel ve yeni resimli ve sözlü mesajlar hazırladık.

Dünya Kadınlar Günü Mesajları

- Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun

- Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun

- Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

- Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.

- Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun

- Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

- Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Kutlu Olsun..Seni çok seviyorum.

- Eğer yanınızda olsaydım size sımsıkı sarılır, yaşam boyu gözlerinizdeki ışıltının devam etmesini, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

- Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum. Çünkü, aslında, senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum. Kadınlar günün kutlu olsun Anneciğim.

- Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslendiğimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor. Kadınlar günün kutlu olsun.

- Dostum, arkadaşım, sırdaşım! Bir gün, umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur. Seni çok seviyorum! Kadınlar günün kutlu olsun.

- Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

- Analarımız, bacılarımız hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum

- 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum..

Dünyada insanların yaşayabileceği çok farklı duygular vardır. Şüphesiz bu duyguların en yücesi, en güzeli de aşk duygusudur. Aşk, birçok şaire göre kavuşamamak birçok şaire göre de yanmak demektir. Şüphesiz tanımlar farklı olsa da aşkın en güzel tanımı hiç yapılmayan tanımdır. Aşk sarmaşıktır. İnsanı sarar da insan kurtulamaz. Aşk kavuşamamaktır. Aşk ayrılıktır, acıdır. Bir araya gelince aşk olmaz. Leyla ile Mecnun gibi.



Her dönem şairler sevgililerine aşk şiiri yazmıştır. Halk edebiyatında, divan edebiyatında ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında sayısız şair lirik şiirler yazarak en temiz duygularını ifade etmeye çalışmıştır.



Bu haberimizde sizlere sevgililer günü yaklaşırken sevgilinize gönderebileceğiniz aşk mesajları derledik. Whatsapp aşk mesajları ile sevdiklerinize resimli aşk mesajları, animasyonlu aşk mesajları yollayabilirsiniz. Ayrıca sevgilinize gönderebileceğiniz uzun sözler ve kısa güzel sözler bu haberimizde vardır.



Aşağıdaki aşk mesajlarını Whatsapp, Facebook, Twitter veya SMS ile aşkınıza gönderebilirsiniz. 2016 sevgililer günü için vazgeçilmez aşk mesajları bunlar olacak. Sevgililer gününde veya herhangi bir günde, sevgilinize yollayacağınız çiçeğe, ufak bir ayıcığa, veya herhangi bir hediyeye bu en güzel aşk mesajları ekleyebilir, sevgilinizin gönlünü alabilirsiniz.



İnsanlar aşık olduğu kişilere aşklarını, sevgilerini farklı yollarla ifade eder. aşkı ifade etmenin, aşkı anlatmanın farklı farklı yolları vardır. Kimi aşık bir aşk mesajı yollar sevdiğine kimi de kucak dolusu çiçekler. Kimi sevgili göz göze gelmeyi tercih eder kimi ise el ele tutuşarak saatlerce gezmeyi. Aşkı yaşayan kişiler farklı olsa da aşk tektir, aşkı anlatmak her aşığa göre özeldir. Aşkı anlatan yüzlerce hatta binlerce aşk mesajları vardır. Ancak hepsi aslında tek şeyi ifade etmektedir, aşkı.



Sizler için sevgiliye uzun sözler ve sevgiliye kısa sözler derledik. Hepsi aşağıda...





En güzel aşk mesajları, etkileyici, kısa aşk mesajları



- Seni seviyorum. (Klasik olsa da birçok aşk mesajının anlatamayacağı o yoğun duyguyu bir seni seviyorum sözcüğü ile anlatabilirsiniz.)



- Sana aşığım. (Sevgiliniz veya eşiniz hiç ummadığı bir anda sana aşığım aşk mesajı ile karşılaşacak yoğun duygular yaşayacaktır. Bu sözü kullanabileceğiniz en güzel saat ise gece yarısı ansızın veya sabah uyanır uyanmaz atılacak bir mesajdır.



- Fizikte bir teoriye göre bazı sesler kalp atışınızın hızlanmasına neden olabilir. Benim için bu ses senin sesin. [My Name Is Khan]

- Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur...



- Dünyadaki en güzel şeyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki...

- Aşk Soğuk bir Sabahın Melteminde Sıcak Rüzgarların Esmesidir.

- Aşk insanı Hayata Bağlar Hayat iSe insanı Aşka Bağlar.

- Aşık Olan Bir insan herzaman Mutludur.

- Aşk uğruna öLünecek kadar Şehvetli Bir Duygu Geceleri Ağlatacak kadar Duygusal Duygu Yoğunlaşması Hissettirir.

- Herkez Aşık olabilir fakat Herkez Aşık olduğuna Sadık Olmaz.

- Ben Seni Sevdim ben Sana Hasret kaldım ben Sana yetim kaldım Ama Ben hep Seni Sevdim Aşkım...

- Kalbimin en ince damarlarında hissediyorum seni bebeğim

- Aşkımı Anlatsam haykırsam Dünyaya, Dünya Yine Dönecek umarsızca, Beni Sadece Sen Duy Sen Anla Bebeğim.

- Aşkı Gözlerine Bakarak Yaşamak Sözlerine Bakarak Hayata Adım Atmak isterim Aşkım.

- Ben Seni uzun Gecelerde Sabahlarken ismini Duvarşara Yazarak Sevdim Aşkım.

- Yaptığım şakanın ardından gözlerimin içine bakıp ”Aşk Olsun” dediğinde, ”Keşke” demek için can atıyordum..

- Hala onun gözlerinin içinde aradığım mutluluklarım var benim.

- Demiştim beni her yürek kaldıramaz, Yüreğin kaldırmıyorsa sevmeyeceksin ARKADAŞ.

- Gözlerinin ‘kahve’sinden koy ömrüme, kırk yılın hatrına ‘sen’ kalayım…



- Her şey bana baktığın an başladı.



- Beni hep yanlış anladın zaten sen. Geleceğim ol demiştim sana. Gel ecelim ol değil.



- Aşk çoraba benzer; çifttir ve birbirine uymalıdır...

- Bir gülüşüne Bu Hayatımı fedaa Ederim Klasik Lafların Tek Kralıyım.

- Odalarımdaki Sessiz ve Boş Duyguların Adamı Oldum, Seninle Hayat Buldum Ve Sensiz yeniden Odamda işe yaramaz Oldum.

- Gel Bu Hayata Birlikte Gülelim hayat Bile Kıskansın Aşkımızı inadına güLeLim hayata Belki ozaman anLar Acıların içinde Gülmeyi..

- Sen Zaten Artık içimde bir Alevsin Kalbimde Merkezsin beynimdeki Düşüncelersin Nefesimdeki Ses'sin, Sen benim içimdeki BEN'sin Aşkım.

- Terk Edilmiş Sohbaharların Duygusuz Kalmış Veysimlerin Adamıyım bana Yaz Yaşatmak iStermisin Bebeğim?

- Gülsün Yüzün üzülmesin Sıcak kalsın Ellerin titremesin bana baksın gözlerin Gülsün Yada Ağlasın Ama Sadece Bana Baksın Aşkım..

- Bensiz Gitme Uzaklara ben Seni gecelerin Koynunda Unutmadım Seni Severek Yaşadım Seni Bekliyorum Hayatım.

- Sen Benim Aşk Oyunum Değil Hayatımdaki En Büyük Oyunsun Bebeğim, Sen OLmazsan ben Olamam Bu hayat oyununda Sevgilim.

- Sana Vereceğim tek Emanet kalbim kaldı ister Vur ister Parçala ister sakla ben Seni Seviyorum bunu unutma.

- Aşk Gözlerinde Cenneti Yaşamak Aşk Sözlerinde hayata tutunmak ve Aşk Ellerinde Kalbimin Bir Serçe Canı iLe yaşaması.

- Ben kalbimi Sana Sende Ellerini bana Ver Aşkım Hayat Kısa Sanada banada Kalmaz Bu dünya.

- Sen Kısa hayatımın öz Aşkısın Sen Sözlerimdeki Tek Canlısın Aşkım..

- Seninle Olan Dünyayı Ve Seninle yaşanacak Hayatı Sevdim Sensiz Neyleyim Söyle Bebeğim?

- Herzaman Senin hayalinle girdim Yatağa Senin Adınla Uyandım Her Sabaha Sen hayatsın benim için unutma. forumdas.net

- Tut Elimden Aşkım Cesaretin Varmı Bakalım öLüm benim diğer adım..?



Yukarıdaki mesajlar kısa sözlerden oluşuyor. Sizler için sevgiliye gönderilecek uzun sözleri de aşağıda derledik.

- Bir Ve tek Sözümsün Sen benim Hayataki Tek Gözümsün Seviyorum Seni Bebeğim Sen Benim özümsün.

- Aşkı Sana Dair Şarkılarda Arıyorum Ama Hiç bir Şarkı Seni Anlatamıyor Bana Sen Kelimelerle Anlatılamayan insansın..

- Nefes Aldığım her Zaman isminle hayata Başlıyacağım Aşkım resmine bakıp dua edicem bebeğim.

- Şimdi Seni Düşünüyorum Gülüşünü gözlerini ve bana Aşkım deyişini.

- Ben Aşkı uzaklarda Değil bebeğim Senin Gözlerinde Aradım Ellerinde Hissettim Nefesinde Farkına Vardım.

- Çıkar Beni Dipsiz Kuyuların Karanlık Sessizliğinden Kalbinle ışık Ver hayatıma gözlerinle heyecan ver damarlarıma Aşkım.

- Seninleyken Kısa Süreli Zamanlarımızda uzun ömürlü Anılara imza Atıyorum bebeğim.

- Benim için Hayat Sen, Nefes Sensin bebeğim.

- Aşkın nedemek olduğunu bilen tek insansın seni bu yüzden seviyorum

- Aşk Seninle Yaşanacak Kadar Güzel Sensiz Yaşanmayacak kadar illet bir Acı ve tutku.



- Eğer Dünyada Aşk Olmasaydı Kimsede Acıma Vicdan Duygusu lmazdı.





En güzel uzun aşk mesajları, Whatsapp aşk mesajları



- Sahi neydi o kural! Sevince mi kaybediyorduk? Kaybedince mi seviyorduk…



- Aşkımın ortağı kalbimin sahibi, Ruhumun eşi olduğun için teşekkürler sana, Girip hayatıma bana dünyaları verdiğin için, Teşekkürler sana...



- Seni niye mi seviyorum geçmişin içinde kaybolmuş beni, yeniden hayata döndürdüğün için çok ama çok seviyorum.



- Sen benim en kıymetlimsin, En güzel vazgeçilmezimsin. Sevmekle bitmeyenimsin, Sen benim hakikatlimsin. En derin, en içimdesin, Sen benim en güzel derdimsin



- O yokken “hayır sevmiyorum, unuttum” deyip, onu görünce elin ayağın birbirine dolanıyorsa; aşıksın işte.



- Ya gönlümü al artık seni sevmesin, ya aklımı al artık seni düşünmesin, ya feryadımı duy gözlerimden hayalin silinmesin ya da canımı al bu kadar acı çekmesin.



- Telefon tellerine dolanan sesini istiyorum. Sesinin rengini kokusunu nefesini.. Bu bahçeye dönmüş ruhuma hoş geldin. Hoşgeldin.. Bebek yüzlü baharıma hoş geldin.



- Sevgilisine sorar kız; beni ne kadar seviyorsun? Erkek, minik bir serçenin gözyaşı kadar seviyorum. der.. Kız, o kadar az mı seviyorsun? der.. Erkek, serçeler gözyaşı döktükleri an ölürler der ve susarlar..



- Onu her gördüğümde elim ayağım birbirine dolanıyor, kalbim yerinden fırlayacak gibi oluyor, onu çok seviyorum ona karşı hissettiklerimi kağıtlara dökmeye kalksam dünyada orman kalmaz..



- Nice insanlar gördüm kalpleri bomboş ama mutlu, çok az insanlar gördüm kalpleri sevgiyle dolu ama aşk ateşiyle yanıp kavrulan, hüzünlü ve mutsuz...



- Bir yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar çok kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değerse, sen de benim için o kadar değerlisin...



- Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin... Ama aranızda tek fark var onlar milyonlarca sen bir tanesin...





