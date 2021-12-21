devlet ödemeleri
devlet ödemeleri
0
işsizlik ödeneği
işsizlik ödeneği
0
AGİ
AGİ
0
vergi
vergi
0
asgari2022
asgari2022
0
zam geri alınır mı
zam geri alınır mı
0
asgariücret
asgariücret
0
aralık ayı personel alımı
aralık ayı personel alımı
0
rarlu işçi işten
rarlu işçi işten
0
tüvtürk personel alımı
tüvtürk personel alımı
0
iş kanunu
iş kanunu
0
0

Devlet iç borçlanma senetlerinde stopaj yüzde sıfıra inecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı 8 maddelik tedbir paylaşımında, ''Devlet iç borçlanma senetlerinde stopajı da yüzde sıfıra indiriyoruz.'' dedi.

Devlet iç borçlanma senetlerinde stopaj yüzde sıfıra inecek
21 Aralık 2021 Salı 11:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen yılın son Kabine Toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE STOPAJ YÜZDE SIFIRA İNECEK

Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için alınacak 8 maddelik tedbiri açıklamasının ardından bu tedbirleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmayı düşünmediğini vurgulayan Erdoğan ''Devlet iç borçlanma senetlerinde stopajı da yüzde sıfıra indiriyoruz... İstikrar ve güven iklimini güçlendirecek bu yeni tedbirlerin ekonomimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.