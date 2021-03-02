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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kafe ve restoranlar çok riskli iller dışında açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan kafe ve restoranların çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kafe ve restoranlar çok riskli iller dışında açılacak
02 Mart 2021 Salı 00:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kamuoyunu bilgilendirdi.

Erdoğan, kafe ve restoran işletmecilerinin merakla beklediği müjdeyi verdi.

KAFE VE RESTORANLAR 07.00-19.00 SAATLERİ ARASI AÇIK OLACAK

Erdoğan'ın açıklamasında, kafe, restoran ve kıraathanelerin çok riskli iller dışında sabah 07.00 - akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacağını duyurdu.

HALI SAHA VE HAVUZLAR DA AÇILIYOR

Halı saha ve havuzlarla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı, "Düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir."

"Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kafe ve restoranlar çok riskli iller dışında açılacak #1

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kafe ve restoranlar çok riskli iller dışında açılacak #2

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #kalktı #yasak #restoranlar #Kafe
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