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Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Toplu ibadete kapatılan camilerin haziranda tekrar açılması bekleniyor.

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu
05 Mayıs 2020 Salı 01:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan gelinen süreci ve ileri günler için hangi alanda neler yapılacağını açıkladı.

SÜREÇ DİNAMİK ŞEKİLDE TAKİP YÖNETİLECEK

Salgın sürecine ilişkin iyi, orta ve kötü senaryoların dikkate alınarak normalleşme sürecinin dinamik bir şekilde yönetilmesi kararı alındı.

BERBER VE LOKANTALAR

Salgın sürecine ilişkin iyi, orta ve kötü senaryoların dikkate alınarak normalleşme sürecinin dinamik bir şekilde yönetilmesi kararının alındığını belirten Selvi, Mayıs ayında küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafe ve pastane, restoran gibi hizmet veren yerlerin çok sıkı önlemlerle açılacağını söyledi.

İÇ HAT SEFERLERİ

İç hat uçuşları Türk Hava Yolları'nın iç hat uçuşları haziran ayında başlayacağını, dış hat uçuşlarının ise ülkelerin durumuna göre belirlenecek.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

'Koronavirüs nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ama haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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