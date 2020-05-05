Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Toplu ibadete kapatılan camilerin haziranda tekrar açılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gelinen süreci ve ileri günler için hangi alanda neler yapılacağını açıkladı.
SÜREÇ DİNAMİK ŞEKİLDE TAKİP YÖNETİLECEK
Salgın sürecine ilişkin iyi, orta ve kötü senaryoların dikkate alınarak normalleşme sürecinin dinamik bir şekilde yönetilmesi kararı alındı.
BERBER VE LOKANTALAR
Salgın sürecine ilişkin iyi, orta ve kötü senaryoların dikkate alınarak normalleşme sürecinin dinamik bir şekilde yönetilmesi kararının alındığını belirten Selvi, Mayıs ayında küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafe ve pastane, restoran gibi hizmet veren yerlerin çok sıkı önlemlerle açılacağını söyledi.
İÇ HAT SEFERLERİ
İç hat uçuşları Türk Hava Yolları'nın iç hat uçuşları haziran ayında başlayacağını, dış hat uçuşlarının ise ülkelerin durumuna göre belirlenecek.
CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?
'Koronavirüs nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ama haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak.
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler