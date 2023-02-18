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Büyük depremde acı bilanço 40 bini aştı

AFAD Başkanı Yunus Sezer büyük depremde 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Büyük depremde acı bilanço 40 bini aştı
Kamusaati
Kamusaati
18 Şubat 2023 Cumartesi 23:44

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem yaşandı.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'nin bir bölümünde büyük yıkıma neden oldu.

Deprem bölgelerine tır dolusu yardımlar yağarken, evlerinden olan vatandaşlar da çadır kentlerde yaşamaya başladı.

Enkaz çalışmaları ise depremin ardından 13'üncü günde devam ediyor.

40 bin 642 kişi öldü

11 ilin etkilendiği depremde toz dumana karışırken, acı bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

AFAD Başkanı Yunus Sezer büyük depremde 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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