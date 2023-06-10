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Buğday Arpa Alım Fiyatları 2023 Yılı Haziran Ayı Borsa SON DURUM!

Buğday Fiyatları Yükselecek mi?, Buğday ve arpa tanelerinin cari fiyatları borsalarda günlük olarak açıklanmaya devam ediyor. TMO Buğdayı Kaça Alıyor?, Buğday Fiyatları 2023 TMO Fiyatı Ne kadar?, 1 Ton Buğday Fiyatı Ne Kadar? İşte tüm detaylar...

Buğday Arpa Alım Fiyatları 2023 Yılı Haziran Ayı Borsa SON DURUM!
Kamusaati
Kamusaati
10 Haziran 2023 Cumartesi 23:39

Ülkemiz geneline baltığımızda en çok üretim yapan borsaların, 9 Haziran 2023 tarihli Eskişehir, Bandırma, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep Ticaret Borsalarında günlük olarak güncellenen buğday, mısır, arpa ve diğer hububat borsa alış fiyatlarını sizler için araştırdık. İşte borsalardan satışa sunulan hububat ve bakliyat fiyatları..

Eskişehir Ticaret Borsası Buğday Fiyatları 2023 Yılında Ne Kadar?

Arpa, yulaf, kırmızı buğday ve beyaz arpa borsa fiyatları Eskişehir ticaret borsasında şu şekildedir:

Ürün Cinsi En Az Fiyat En Çok Fiyat Ortalama Fiyat
Diğer Beyaz Ekmeklik Buğday 6,500 TL 6,500 TL 6,500 TL
Diğer Kırmızı Ekmeklik Buğday 6,601 TL 6,601 TL 6,601 TL
Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday 6,172 TL 6,172 TL 6,172 TL
Arpa 6,172 TL 6,172 TL 6,172 TL
Mısır 4,800 TL 5,542 TL 5,391 TL
Ayçiçek 9,001 TL 9,001 TL 9,001 TL
1. Grup Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday 6,656 TL 6,656 TL 6,656 TL
2. Grup Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday 6,172 TL 6,172 TL 6,172 TL
3. Grup Diğer Kırmızı Ekmeklik Buğday 6,056 TL 6,056 TL 6,056 TL
Barem Dışı Ekmeklik Buğday 5,000 TL 5,000 TL 5,000 TL
Düşük Vasıflı Beyaz Ekmeklik Buğday 6,101 TL 6,101 TL 6,101 TL
Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday 5,892 TL 5,892 TL 5,892 TL
1. Grup Arpa 6,097 TL 6,097 TL 6,097 TL
2. Grup Arpa 6,115 TL 6,115 TL 6,115 TL
Barem Dışı Arpa 6,097 TL 6,097 TL 6,097 TL
Barem Dışı Mısır 4,800 TL 5,542 TL 5,391 TL
Barem Dışı Ayçiçek (yağlık) 5,421 TL 5,600 TL 5,521 TL
Eskişehir Ticaret Borsası Buğday Fiyatları 2023

Bandırma Ticaret Borsası Buğday Fiyatları 2023 Yılında Ne Kadar?

Bandırma Ticaret Borsası buğday, arpa ve mısır ürünlerinin fiyatları şöyledir:

Ürün Cinsi En Az Fiyat En Çok Fiyat Ortalama Fiyat
Arpa Beyaz (1. Grup) 5.320 TL 5.540 TL 5.436 TL
Arpa barem dışı 4.500 TL 4.500 TL 4.500 TL
Arpa Yemlik 6.620 TL 6.850 TL 6.750 TL
Buğday Anadolu Beyaz Sert (2.Derece) 7.270 TL 7.270 TL 7.270 TL
Buğday Anadolu Kırmızı Sert (1.Derece) 6.960 TL 7.300 TL 7.123 TL
Buğday Anadolu Kırmızı Sert (2.Derece) 6.430 TL 6.430 TL 6.430 TL
Buğday Diğer Kırmızı (1.Derece) 6.820 TL 6.820 TL 6.820 TL
Buğday Barem Dışı 6.970 TL 7.210 TL 7.077 TL
Buğday Ekmeklik Beyaz Yarı Sert (3.Derece) 5.500 TL 5.500 TL 5.500 TL
Buğday Ekmeklik Beyaz Yumuşak (1.Derece) 6.490 TL 6.490 TL 6.490 TL
Buğday Yemlik Beyaz 6.530 TL 6.530 TL 6.530 TL
Buğday Yemlik Kırmızı 6.020 TL 6.070 TL 6.043 TL
Mısır Sarı 5.100 TL 5.100 TL 5.100 TL
Kanola 12.500 TL 12.500 TL 12.500 TL
Ayçiçeği Yağlık 10.010 TL 10.010 TL 10.010 TL
Barem Dışı Mısır 4,200 TL 5,151 TL 4,642 TL
Bandırma Ticaret Borsası Buğday Fiyatları Tablosu

TMO buğday arpa alım fiyatları isimli içeriğimizden buğday alım satım fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

Adana Ticaret Borsası Buğday Fiyatları 2023 Yılında Ne Kadar?

Adana Ticaret Borsası buğday ve mısır ürünleri fiyatları aşağıdaki gibidir:

Ürün Cinsi En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
Buğday (1. Sınıf TÜRİB Ort.Fiyatı) 7,000 TL- 7,100 TL 7,100 TL – 7,200 TL
Buğday (2. Sınıf TÜRİB Ort.Fiyatı) 6,600 TL – 6,700 TL 6,700 TL – 6,800 TL
Buğday (3.Sınıf TÜRİB Ort.Fiyatı) 6,400 TL – 6,500 TL 6,500 TL – 6,600 TL
Mısır (TÜRİB Ort.Fiyatı) 5,350 TL – 5,450 TL 5,450 TL – 5,550 TL
Mısır (2.Ürün) 5,000 TL – 5,100 TL 5,100 TL – 5,200 TL
Ayçiçeği İşlem Gerçekleşmemiştir. İşlem Gerçekleşmemiştir.
Soya Fasulyesi 11,600 TL – 11,800 TL 11,800 TL – 12,000 TL
Çiğit (Roll.Mak.Topl. %5 Emp.) (Muamelesiz) 5,1 TL 5,2 TL
Kütlü Pamuk (Makine Toplama 40 Rand.) 13,3 TL 13,5 TL
Roll.Çuk.Std.Eks. (41R) 39,900 TL 40 TL
Roll.Çuk.Std.1 B (51R-52R) 38,900 TL 39 TL
Adana Ticaret Borsası Buğday Fiyatları 2023 Yılında Ne Kadar?

İzmir Pamuk Fiyatları

  • 31 Renk Pamuk: 39 – 40
  • 41 Renk Pamuk: 34 – 35

Şanlıurfa Pamuk Fiyatları

  • Preseli Pamuk 51 Renk 38 TL
  • Preseli Pamuk 41 Renk 39 TL
  • Preseli Pamuk 31 Renk 40 TL

Şanlıurfa Ticaret Borsası Buğday Fiyatları 2023 Yılında Ne Kadar?

Şanlıurfa borsasında mısır, durum buğdayı, kırmızı kabuklu mercimek, ekmeklik buğday ve arpanın günlük fiyatları şöyle:

Ürün Cinsi En Az Fiyat En Çok Fiyat
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 1. GRUP)  8,900  9,000 
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 2. GRUP)    8,700  8,800 
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 3. GRUP)   8,450  8,550
EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP)  6,700 6,800
EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) 6,400 6,500 
EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP)   6,200 6,300  
EKMEKLİK BUĞDAY (YEMLİK)  5,900  6,000
ÇAKIR ARPA  6,150 6,200    
BEYAZ ARPA (İÇ ANADOLU)  6,100  6,150  
KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK  15,900  16,100
MISIR (1. GRUP – NATUREL)  5,950 6,000    
MISIR (2. GRUP)  5,800 5,850
Şanlıurfa Ticaret Borsası Buğday Fiyatları

Gaziantep Ticaret Borsası Buğday Fiyatları 2023 Yılında Ne Kadar?

Gaziantep Ticaret Borsası’nda günlük olarak belirlenen hububat ve bakliyat fiyatları açıklandı. Yapılan açıklamada, Gaziantep Ticaret Borsası’nda buğday, mısır, siyah arpa ve beyaz arpa fiyatları şöyle:

Ürün Cinsi En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
Sert Buğday (Güneydoğu – 1. Grup) 8,800 TL 8,950 TL
Sert Buğday (Güneydoğu – 2. Grup) 8,600 TL 8,700 TL
Sert Buğday (Güneydoğu – 3. Grup) 8,400 TL 8,500 TL
Ekmeklik Buğday (1. Grup) 6,700 TL 6,800 TL
Ekmeklik Buğday (2. Grup) 6,350 TL 6,450 TL
Ekmeklik Buğday (3. Grup) 6,200 TL 6,300 TL
Ekmeklik Buğday (Yemlik) 5,900 TL 5,950 TL
Beyaz Arpa 5,750 TL 5,800 TL
Kırmızı Kabuklu Mercimek 15,900 TL 16,000 TL
Mısır (1. Grup – Naturel) 5,600 TL 5,630 TL
Mısır (2. Grup) 5,800 TL 5,850 TL
Gaziantep Ticaret Borsası Buğday Fiyatları Tablosu

Sungurlu Ticaret Borsası Buğday Fiyatları 2023 Yılında Ne Kadar?

Sungurlu ticaret borsasında ekmeklik buğday, durum buğdayı, arpa, tritikale ve yeşil mercimek fiyatları şöyle:

Ürün Cinsi En Az Fiyat En Çok Fiyat Ortalama Fiyat
Arpa Çakır 5.445 TL 5.445 TL 5.445 TL
Arpa Yemlik 4.500 TL 4.500 TL 4.500 TL
Birinci Sınıf Ekmeklik Buğday 6,010 TL 6,795 TL 6,377 TL
Buğday Anadolu Kırmızı Sert (1.Derece) 7.195 TL 7.195 TL 7.195 TL
Birinci Sınıf Makarnalık Buğday 7,955 TL 8,065 TL 8,045 TL
Buğday Anadolu Kırmızı Sert (2.Derece) 6.500 TL 6.500 TL 6.500 TL
Buğday Diğer Kırmızı (1.Derece) 6.105 TL 6.105 TL 6.105 TL
Buğday Diğer Kırmızı (2.Derece) 5.000 TL 5.000 TL 5.000 TL
Buğday Yemlik Beyaz 6.185 TL 6.185 TL 6.185 TL
Buğday Yemlik Kırmızı 5.390 TL 5.390 TL 5.390 TL
Mercimek Yeşil 18.130 TL 18.130 TL 18.130 TL
Trikale 5,550 TL 5,550 TL 5,550 TL
Nohut Natürel 17.020 TL 17.020 TL 17.020 TL
Ayçiçeği Yağlık 11.427 TL 12.502 TL 11.875 TL
Sungurlu Ticaret Borsası Buğday Fiyatları

Polatlı Ticaret Borsası Arpa Buğday Fiyatları 2023 Yılında Ne Kadar?

Polatlı ticaret borsasının günlük bülteni şöyle:

Ürün Cinsi En Az Fiyat En Çok Fiyat Ortalama Fiyat
Kırmızı Sert Buğday ‎(‎1‎.‎Derece‎) ‎ 8,616 TL 8,616 TL 8,616 TL
Kırmızı Sert Buğday ‎(‎2‎.‎Derece‎) 8,180 TL 8,740 TL 8,380 TL
Kırmızı Sert Buğday (3.Derece) 8,390 TL 8,420 TL 8,416 TL
Düşük Vasıflı Kırmızı ‎Ekmeklik Buğday 5,770 TL 8,850 TL 7,447 TL
Standart Dışı Buğday 5,665 TL 8,750 TL 6,911 TL
Diğer Kırmızı Buğday ‎(‎3‎.‎Derece‎) 5,985 TL 5,985 TL 5,985 TL
Beyaz Arpa ‎(‎2‎.‎Grup‎) ‎Derece‎ 5,820 TL 5,940 TL 5,913 TL
Standard Dışı Mısır 5,570 TL 5,570 TL 5,570 TL
Standart Dışı Arpa 5,520 TL 6,010 TL 5,820 TL
Beyaz Arpa 5,930 TL 6,010 TL 5,969 TL
Polatlı Ticaret Borsası Arpa Buğday Fiyatları Tablosu

Konya Ticaret Borsası Elektronik Arpa Buğday Fiyatları 2023 Yılında Ne Kadar?

Konya Ticaret Borsası’nın günlük arpa buğday bülteni şöyle:

Ürün Cinsi En Az Fiyat En Çok Fiyat Ortalama Fiyat
Arpa 6,0000 TL 6,0000 TL 6,0000 TL
Beyaz Sert Buğday 7.6000 TL 8.1500 TL 7.9145 TL
Çavdar 5.3010 TL 5.3010 TL 5.3010 TL
Diğer Beyaz Buğday 7.0890 TL 7.0890 TL 7.0890 TL
Diğer Kırmızı Ekmeklik Buğday 5,7770 TL 5,7770 TL 5,7770 TL
Kırmızı Sert Buğday 6,4010 TL 6,4010 TL 6,4010 TL
Kuru Fasulye 23.0000 TL 26.7420 TL 23.5346 TL
Makarnalık Buğday 7,7780 TL 7,7780 TL 7,7780 TL
Mısır 5,4400 TL 5,7310 TL 5,5824 TL
Nohut 22.0010 TL 23.0010 TL 22.7702 TL
Konya Ticaret Borsası Elektronik Arpa Buğday Fiyatları

Buğday Fiyatları Yükselecek mi?

Borsada buğday fiyatları harmandan sonra kış mevsimine doğru yükselmeye başlar. Türkiye genelindeki tüm borsalarda karışımda belirlenen taban fiyat, ilerleyen aylarda yükseldi. Buğday fiyatlarının 2023 yılında da artması bekleniyor.

1 Ton Buğday Fiyatı Ne Kadar?

Buğday Fiyatları 2023 TMO Fiyatı Ne kadar?

TMO Buğdayı Kaça Alıyor?

1 Kg Buğday Fiyatı 2023


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #buğday #borsa #alım #fiyat #2023
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