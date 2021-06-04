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Bodrum'un koronavirüs tarifesi Fiyatlar cep yakıyor

Bodrum sosyetesinin 2021 yılı yaz plajlara giriş ücretleri ve yiyecek-içecek fiyatları belli oldu.

Bodrum'un koronavirüs tarifesi Fiyatlar cep yakıyor
04 Haziran 2021 Cuma 11:54

Koronavirüs pandemisi kapsamında yeni normalleşme 1 Haziran tarihi itibarıyla yeniden başladı. Bodrum, turizm sezonunun açılmasıyla beraber yüksek fiyatlarıyla tekrardan gündem olmaya başladı. Ünlü oteller plaj ve yiyecek fiyatlarını yine yükseltti.

40 TL ZAM GELDİ

Bodrum, geçen sene sosyeteye yedirdiği 70 liralık lahmacuna zam yaptı. Sosyete, artık Bodrum lahmacununu 110 TL'ye yiyecek.

İşte bazı otellerin plajlara giriş ücretleri ve yiyecek-içeçek fiyatları:

PLAJA GİRİŞ 750 TL

Bodrum'da lüks plajlara giriş 500-750 TL.
Deniz üstü loca 10 bin TL, kumsalda 5 bin TL.
Ayran 75 TL.
Su 30 TL.
Lahmacun 110 TL.
Döner 360 TL.
Hamburger 350 TL.

Bodrum un koronavirüs tarifesi #1
Bodrum un koronavirüs tarifesi #2

Etiketler; #bodrum #tatil #fiyatlar #Koronavirüs
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