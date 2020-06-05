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Ayasofya tekrar cami olarak açılacak mı? Ayasofya Cami Olarak Açılıyor mu? Erdoğan'dan Ayasofya kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın cami statüsüne alınması için çalışmaların yapılmasını istedi. Ayasofya tekrar cami olarak açılacak mı? Ayasofya Cami Olarak Açılıyor mu? ayasofya camii ne zaman açılacak? Ayasofya ibadete açılıyor mu?

Ayasofya tekrar cami olarak açılacak mı? Ayasofya Cami Olarak Açılıyor mu? Erdoğan'dan Ayasofya kararı
05 Haziran 2020 Cuma 11:34

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplananarak, korona sürecinde ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirdi.

Gündeme dair konuların masaya yatırıldığı toplantıda, son günlerde ibadete açılması tartışılan Ayasofya'nın statüsü ele alındı.

MÜZE DEĞİL CAMİ OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1934'te Danıştay kararıyla müze yapılan Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi için talimat verdi.

"BUNA MİLLETİMİZ KARAR VERMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya, cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet'te olduğu gibi. Buna milletimiz karar vermeli." dedi.

Hürriyet'in haberine göre; Erdoğan bu çalışmalarda çok hassas olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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