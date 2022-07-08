Akbank çöktü mü?, Akbank Mobil Uygulaması Neden açılmıyor?, Akbank'a saldırı mı var?

Akbank müşterileri bu sabah mobil bankacılık işlemlerinde hatayla karşılaştı. Uygulama üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar, tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Konunun kısa sürede gündem olmasının ardından Akbank tarafından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz." denildi.

Türkiye'nin bankacılık devlerinden Akbank'ta bu sabah itibarıyla mobil uygulama sistemi çöktü. Arıza nedeniyle işlem yapamayan binlerce müşteri büyük bir mağduriyet yaşıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Akbank'ta gerçekleşen hizmet kesintisi, sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcıların yüzlerce tweet atması sonrası "Akbank" etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, tam da Kurban Bayramı tatili öncesinde böyle bir durumun yaşanmasına tepki gösterdi.

O tepkilerden bazıları şu şekilde:

AKBANK'TAN AÇIKLAMA: YOĞUNLUK NEDENİYLE AKSAMA YAŞIYORUZ

Tepkiler sonrasında bankanın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Metinde "Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz." denildi.