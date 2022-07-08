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Akbank çöktü mü?, Akbank Mobil Uygulaması Neden açılmıyor?, Akbank'a saldırı mı var?

Akbank müşterileri bu sabah mobil bankacılık işlemlerinde hatayla karşılaştı. Uygulama üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar, tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Konunun kısa sürede gündem olmasının ardından Akbank tarafından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz." denildi.

Akbank çöktü mü?, Akbank Mobil Uygulaması Neden açılmıyor?, Akbank'a saldırı mı var?
Kamusaati
Kamusaati
08 Temmuz 2022 Cuma 17:24

Türkiye'nin bankacılık devlerinden Akbank'ta bu sabah itibarıyla mobil uygulama sistemi çöktü. Arıza nedeniyle işlem yapamayan binlerce müşteri büyük bir mağduriyet yaşıyor.

Akbank'ta gerçekleşen hizmet kesintisi, sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcıların yüzlerce tweet atması sonrası "Akbank" etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, tam da Kurban Bayramı tatili öncesinde böyle bir durumun yaşanmasına tepki gösterdi.

O tepkilerden bazıları şu şekilde:

Tepkiler sonrasında bankanın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Metinde "Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz." denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Akbank #çöktü mü #Akbank Mobil #Akbanka saldırı mı var #siber
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