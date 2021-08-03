4 Ağustos ÇarşambaGünlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

Günlük burç yorumları 4 Ağustos 2021 tarihi için araştırılıyor. Peki, burçları neler bekliyor? Boğa burcu aşk hayatıyla ilgilenebilir, Yengeç burcunun ise hayal kırıklığına karşı dikkatli olması gerekiyor. Terazi burcunu akrabalarıyla ilgili gelişmeler bekliyor. Şanslı burçlardan avantajlı burçlara kadar her detay haberimizde...

4 AĞUSTOS ÇARŞAMBA BURÇ YORUMLARI

4 Ağustos 2021 Çarşamba günü Ay tüm gün İkizler burcunda ilerliyor olacak. Merkür Uranüs kare açısı iletişimlerde sinirsel gerginliklere yol açabilir. Sabah saatlerinde aldanmalara karşı dikkatli olmalıyız. Ay Jüpiter etkileşimi kadınlardan yana görebileceğimiz fırsat ve avantajlara dikkat çekiyor olacak. Ay saat 22.38 sonrasında boşlukta olacak. İşte 4 Ağustos Perşembe koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

4 Ağustos günü Ay İkizler burcunda ilerliyor olacak. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsan bu konularda bilgi toplaman gerekebilir. Ay saat 22.38 sonrasında boşlukta olacak.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay ile Neptün arasındaki kare açının etkisiyle sabah erken saatlerde yanılgılara açık olabilirsin. Aşk hayatında hareketlilik devam ediyor.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İletişim konuları bugün senin için çok fazla ön planda olabilir. Arkadaşlarınla ilişkilerinde uyum sağlamakta zorlanabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Yüksek eğitim alıyorsan bununla ilgili çalışmalar yapmak ve bilgi toplamak isteyebilirsin. Hayal kırıklıkları yaşamak istemiyorsan görüştüğün kişilerin güvenilir olup olmadığına dikkat etmelisin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Gün boyunca grup çalışmaları içerisinde olabilirsin. Sabah saatlerinde içsel enerjindeki düşüklük seni zorlayabilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın İkizler burcunda olacağı perşembe günü boyunca meslektaşlarınla önemli konularda iletişime geçebilirsin. Sabah saatlerinde enerjini toplayarak sportif faaliyetlere vakit ayırabilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Onlarla olan iletişimin ön plana çıkıyor. Alacağın haberlerin doğruluğundan emin olmalısın.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olacağın günlerdesin. Günün ilk yarısında içsel enerjin hayli aktif. Sportif aktiviteler için uygun bir gündesin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Partnerinle aranda sular durgun gitmeyebilir. İkili ilişkilerinde gereksiz tartışmalar içerisinde olmaktan kaçınmalısın.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Çalışma arkadaşların ile yoğun bir iletişim içerisinde olacağın bir perşembe günü seni bekliyor. Sağlığınla ilgili konulara özen göstermelisin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Çocuklarınla birlikte arkadaşça vakit geçirmek isteyebilirsin. Onların eğitimleri ile ilgili konulara zaman ayırmak önemli hale gelebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Evinle ilgili konularda yoğun iletişim içerisinde olacağın bir gün. Ancak görüştüğün insanların doğruluğundan emin olmalısın.