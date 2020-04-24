25 yıl evli kalan ev hanımı emekli mi olacak, ev hanımları nasıl emekli olur?, EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER? ev hanımlığından emekli nasıl olur neler yapmak gerekir, Çalışmadan nasıl emekli olunur? Kadınların iş hayatına katılmasıyla alakalı girişimler desteklenmeye devam ediyor. Son ilerlemeler ile beraber ev hanımlarına mühim bir fırsat sunuluyor. Ev hanımlarına 25 sene evli kalarak emekli olma hususu daha daha eskiden sıkça gündeme gelmişti. İşte Detaylar

25 Yıl Evli Kalan Kadınlara Erken Emeklilik Müjdesi! İşte Ev Hanımlarının Emekliliği İçin Başvuru Şartları

25 yıl evli kalan ev hanımı emekli mi olacak, ev hanımları nasıl emekli olur?, EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER? ev hanımlığından emekli nasıl olur neler yapmak gerekir, Çalışmadan nasıl emekli olunur? Kadınların iş hayatına katılmasıyla alakalı girişimler desteklenmeye devam ediyor. Son ilerlemeler ile beraber ev hanımlarına mühim bir fırsat sunuluyor. Ev hanımlarına 25 sene evli kalarak emekli olma hususu daha daha eskiden sıkça gündeme gelmişti. İşte Detaylar

Ev hanımlarına 25 sene evli kalarak emekli olma hususu daha daha eskiden sıkça gündeme gelmişti. Bir vakitdir unutulan ev hanımlarına emeklilik hususu tekrardan araştırılır oldu. Bu kapsamda söz hususu eşi ile 25 sene evli kalan ev hanımlarına emeklilik hususu ile alakalı basında yer alan haberler ve bu haberlerin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

Sigortası olmayan ev hanımlarına emeklilik verilmesi amacıyla TBMM ‘ye bir yasa öneriyi verildiği bildirildi.

Çalışmadan nasıl emekli olunur?

Yeni planlamaler ile beraber ev hanımları da (sigorta başlangıçları olmasa dahi) emekli olabilecekler. Bu bağlamda eşi ile 25 sene evli kalan dışarıda çalışmayan kadınlar amacıyla emeklilik müjdesi var mı? Herhangi bir işte çalışmayan kadınlar emekli olabilecek mi? Soruları olabildiğince çok aratılanlar arasına girmiş durumda.

Kanun TBMM’den geçer ve yasalaşırsa bu şartları taşıyan bayanlara emeklilik hakkı verilecek.

Ev hanımları , yasada belirti edilen yaş şartıyla ve alakalı yasada tespit edilen kazanç sınırları içerisinde yapılacak hesaplama ardından meydana çıkacak rakamı peşin şekilde ödeyecek. Peşin şekilde ödemenin yanı sıra kadınlar borçlanarak yaşlılık aylığı almaya yani emekli olmaya hak kazanabilecek.

ÇALIŞMAYAN KADINLARA EMEKLİLİK MÜJDESİ

Sigortalı olmayan ev kadınlarının emekli olabilmesi amacıyla Meclis’e yasa öneriyi verildi. Teklif yasalaşırsa, evliliklerinde en az 25 senesini tamamlayan kadınlar faydalanabilecek. Çalışmayan Kadınların Emekli Olması İçin Meclise Kanun Teklifi Verildi.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İDDİASI

Son dönemlerde birtakım basın yayın organlarında yer alan haberlerde bu mevzuya dair çok çok haber yapıldı. Bu haberlerde rastgele bir iş yerinde çalışmayan kadınların 25 sene evli kalmaları durumunda emeklilik elde edecekleri öne sürüldü. Bu planlamanin yasa öneriyi ile meclise sunulduğu iddia edilirken planlamanin onaylanması durumunda bayanlara emeklilik hakkı verileceği yansıtıldı.

O ÇALIŞMALAR ÇOK ESKİ

Geçmiş senelerde bu mevzuya dair meclise bir planlama sunuldu. Fakat o yasa öneriyi onaylanmadı. O planlama tekliflerinin ardından ise mevzuya dair yeni çalışmalar yapılmadı.

Emeklilik İçin EV HANIMLARINA BORÇLANMA ŞANSI

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Emniyet Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları amacıyla TBMM´ye yasenean önerinin yasalaşması durumunda, ev hanımlarının “çalışmasa dahi borçlanarak emekli” olma ihtimalini açıkladı.

Konuyla alakalı soruları yanıtlayan Duman, “Ülkemiz çapında milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları amacıyla emekli olamıyor” diye anımsattı ve ekledi:

2008 senesinden sonra çalışmaya başlayan kadınlar amacıyla ise emekli olup tam aylık alabilmeleri amacıyla 7.200 gün yani toplamda 20 sene çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan ya da emekli olacak vakit kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok mühim bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.

YASAYA ONAY BEKLENİYOR

06.01.2020 tarih 2/2492 temel no ile TBMM Komisyonu’na sevk edilen yasa önerinine göre en az 25 sene evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu durumda emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.

YURT DIŞINDA YAŞAYANIN HAKKI VAR

Eğer yasa öneriyi 2020 senesinde yasalaşırsa 1995 senesi ve evveln bu yana evli kalan aynı vakitte 1970 senesi ve evvel doğan ev hanımlarının borçlanarak anında emekli olabileceğine ilgi çeken Duman, yasalarımıza göre vatan dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her bayanın borçlanma yapmasına imkân varken, ülkemizde yaşam sürdüren kadınların da bu planlamayi uzun vakittir beklediğini açıkladı ve şu verileri verdi:

Günümüz koşullarında kadınların hizmet olarak borçlanabilecekleri iki değişik teknik bulunmaktadır. İlki analık borçlanması olarak en çok 2.160 gündür öteki ise vatan dışında çalışılan yada ikamet edilen vakitlerdir.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

İsteğe bağlı sigortadan ev hanımlarının faydalanabilmesi amacıyla birtakım şartları yerine getiriyor olması gerekir. Bu şartlar;

Sigortalı olarak rastgele bir yerde çalışmamak,

Malullük ve yaşlılık aylığı almamak,

18 yaşından büyük olmak,

Herhangi bir gelire sahip olmamaktır.