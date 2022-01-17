2022 trafik cezası fiyatları belli oldu: İşte yeni trafik cezaları listesi

2022 yılı trafik cezaları da zamlandı, Peki 2022 trafik cezası fiyatları ne kadar oldu?, İşte yeni trafik cezaları 2022 listesi, Trafik Cezaları Nereye Ödenir?, Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası Ne Kadar?, Radar Cezası Ne Kadar?, Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadar?, Araç İçinde Yüksek Sesle Müzik Dinleme Cezası Ne Kadar?, Yayaya Yol Vermemenin Cezası Ne Kadar?, Emniyet Kemeri Takmamanın Cezası Ne Kadar? detaylar haberde..

Yeni yılın gelişiyle birlikte trafik cezalarına da yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 36,2 zam geldi. 2022 yılında güncel trafik cezalarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte 2022 trafik cezaları listesi:

2022 trafik cezaları rehberi Trafik Cezası Türü 2021 Ücret 2022 Ücret Kırmızı ışıkta geçmek 314 TL 427 TL Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 314 TL 427 TL Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 652 TL 888 TL Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1339 TL 1823 TL Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1339 TL 1823 TL Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 1678 TL 2286 TL Engelliler için ayrılan yere park etmek 288 TL 392 TL Emniyet kemeri kullanmamak 144 TL 196 TL Seyir halinde cep telefonu kullanmak 314 TL 427 TL Alkol testine itiraz etmek 2816 3836 TL Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 314 TL 427 TL Yasak olan yerde sollama yapmak 314 TL 427 TL Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak 211 TL 288 TL Çakar veya siren kullanmak 1338 TL 1823 TL Ehliyetsiz araç kullanmak 2698 TL 3674 TL Drift atmak 6700 TL 9125 TL Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak 6909 TL 9410 TL Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 550 TL 750 TL Aracı plakasız kullanmak 1697 TL 2312 TL Araca sahte plaka takmak 6686 TL 9107 TL Emniyet şeridini ihlal etmek 1338 TL 1823 TL Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 144 TL 196 TL Takip mesafesine uymamak 144 TL 196 TL Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler 550 TL 750 TL

Bunlara ek olarak, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL para cezası kesilecek. Trafik kurallarına uymayan yayalar, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 2022 yılında 196 TL ceza ödeyecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasından veya e-Devlet üzerinden araç plakasına yazılan ceza olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Trafik kazalarını önlemek, trafik akışı ile düzenini hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak için Karayolları Trafik Kanununa göre trafikte uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallara uyulmadığında trafik kazaları gibi ciddi sorunlar yaşanabilir. Ayrıca bu trafik kuralları ihlal edildiğinde çeşitli yaptırımlar yani trafik cezaları uygulanır.

Bu noktada çoğu sürücü adayı “Hangi kural ihlalinin trafik cezası ne kadar?” ve “Trafik cezaları nereye ödenir?” gibi sorular sorar. O halde, 2022 trafik cezalarını ve bu cezaların nereye ödenebileceğini ele alalım.

Trafik Kurallarının İhlalinde Hangi Yaptırımlar Uygulanır?

Trafik cezası denildiğinde akıllara para cezası gelse de aslında trafik kurallarının ihlalinde çeşitli yaptırımlar uygulanır.

İdari para cezası: Kişinin trafik kurallarına uymadığı için para cezası ödemesi durumudur. Ceza, tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içinde ödenirse tutarda %25 oranında indirim gerçekleşir.

Kişinin trafik kurallarına uymadığı için para cezası ödemesi durumudur. Ceza, tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içinde ödenirse tutarda %25 oranında indirim gerçekleşir. Ceza puanı: Birçok trafik ihlali, kanunen belli bir ceza puanına sahiptir. Mesela kırmızı ışıkta geçmenin ceza puanı 20’dir. Ceza puanı 1 yıl üzerinden hesaplanır. Yani bugün aldığınız ceza puanı, üzerinden bir yıl geçene kadar puan hanenizde kalır ve 1 yıl boyunca birikir. 100 ceza puanını doldurursanız yaptırım uygulanır. “100 Ceza Puanı Dolunca Ne Olur?” başlıklı yazımızı okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Birçok trafik ihlali, kanunen belli bir ceza puanına sahiptir. Mesela kırmızı ışıkta geçmenin ceza puanı 20’dir. Ceza puanı 1 yıl üzerinden hesaplanır. Yani bugün aldığınız ceza puanı, üzerinden bir yıl geçene kadar puan hanenizde kalır ve 1 yıl boyunca birikir. 100 ceza puanını doldurursanız yaptırım uygulanır. “100 Ceza Puanı Dolunca Ne Olur?” başlıklı yazımızı okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Belgelerin geri alınması: Trafikte yapılan hataların bedeli bazen para cezasının yanında sürücünün ehliyetine geçici olarak el koymak olabilir. Bu süre, ihlale göre 30-60 gün, 3-6 ay veya 2 yıl olabilir.

Trafikte yapılan hataların bedeli bazen para cezasının yanında sürücünün ehliyetine geçici olarak el koymak olabilir. Bu süre, ihlale göre 30-60 gün, 3-6 ay veya 2 yıl olabilir. Belgelerin iptali: Trafik ihlalinin yaptırımlarından biri de ihlali yapan kişinin ehliyetinin iptal edilmesi olabilir. Böyle bir durumda kişinin yeniden ehliyet almaya hak kazanması gerekir. Ehliyet alma süreci ve şartlarıyla ilgili gerekli bilgileri “6 Adımda Sürücü Belgesi Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?” başlıklı yazımızdan edinebilirsiniz.

Trafik ihlalinin yaptırımlarından biri de ihlali yapan kişinin ehliyetinin iptal edilmesi olabilir. Böyle bir durumda kişinin yeniden ehliyet almaya hak kazanması gerekir. Ehliyet alma süreci ve şartlarıyla ilgili gerekli bilgileri “6 Adımda Sürücü Belgesi Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?” başlıklı yazımızdan edinebilirsiniz. Aracın trafikten men edilmesi: Bazı trafik ihlallerinde araç trafikten men edilebilir. Bu durumda kişinin aracını alması için gerekli şartları istenilen sürede yerine getirmesi gerekir. Araç muayenesinin yaptırılmaması, Zorunlu Trafik Sigortası’nın olmaması gibi durumlar kişinin aracının trafikten men edilmesine sebep olur. Başka hangi şartlarda aracın trafikten men edildiğini öğrenmek isterseniz “Trafikten Men Cezası Nedir? Sebepleri Nelerdir?” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bazı trafik ihlallerinde araç trafikten men edilebilir. Bu durumda kişinin aracını alması için gerekli şartları istenilen sürede yerine getirmesi gerekir. Araç muayenesinin yaptırılmaması, Zorunlu Trafik Sigortası’nın olmaması gibi durumlar kişinin aracının trafikten men edilmesine sebep olur. Başka hangi şartlarda aracın trafikten men edildiğini öğrenmek isterseniz “Trafikten Men Cezası Nedir? Sebepleri Nelerdir?” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Kişinin araç kullanmaktan men edilmesi: Bazen de trafik kurallarının ihlal edilmesi sonucu kişi, araç kullanmaktan men edilir.

2022 Trafik Cezaları Ne Kadar?

2022 yılında idari para cezaları için %36.2 oranında zam belirlendi. Sizin için ülkemizde en sık yapılan trafik kuralı ihlallerinin para cezalarını anlattık.

Emniyet Kemeri Takmamanın Cezası Ne Kadar?

Trafikte güvenlik için olmazsa olmazların başında gelen kurallardan biri emniyet kemeri takmamak olsa da maalesef bu durum en çok ihlal edilen trafik kurallarından biri. Ancak bu ihlal can kayıplarına sebep olabilir ve cezası 196 TL.

Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmanın Cezası Ne Kadar?

Birçok sürücü tarafından ihlal edilen kurallardan biri de sürücünün araç kullanırken telefonla konuşması. Ancak seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, dikkat dağınıklığı yaratarak kazaya sebebiyet verebilir. Bu ihlal için ise ödenecek tutar 427 TL olarak güncellendi.

Yayaya Yol Vermemenin Cezası Ne Kadar?

Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen yayaya yol vermemek, ülkemizde sıklıkla yapılan kural ihlallerinden biri. Yayaya yol vermemenin cezası ise 860 TL.

Araç İçinde Yüksek Sesle Müzik Dinleme Cezası Ne Kadar?

Müzik dinlemeyi birçoğumuz seviyor olsak da söz konusu yüksek ses olduğunda durum biraz farklı. Başkalarını rahatsız etmemek ve ses kirliliğine neden olmamak önemli. Araç içinde yüksek sesle müzik dinlemenin cezası 196 TL.

Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadar?

Alkollü bir şekilde araç kullanmak; can kayıplarına, ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Üstelik alkollü araç kullanmanın yaptırımı sadece para cezası değil. Kısaca açıklayalım:

İlk kez alkollü araç kullanma cezası: İlk kez alkollü araç kullanarak trafik kuralını ihlal eden kişiye 1.823 TL para cezası verilir ve aracı trafikten men edilir. Sürücü belgesine ise 6 aylığına el konulur.

2. kez alkollü araç kullanma cezası: Sürücü 2. kez alkol sınırını aşarak trafiğe çıkarsa kanunlara göre 2.286 TL para cezasını ödemek zorunda kalır. Aracı trafikten men edilir ve ehliyetine 2 yıl boyunca el konulur. 2’den fazla alkollü araç kullanmanın yaptırımlarını ve ehliyetin nasıl geri alındığına dair yasal süreci “Trafikte Alkol Sınırı ve Alkollü Araç Kullanma Cezası Nedir?” başlıklı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Hız Limiti Aşımı Cezası Ne Kadar?

Karayollarında uyulması gereken hız sınırı, araçtan araca göre değişir. Ayrıca hız limiti ne kadar aşılırsa o kadar fazla para cezası ödemek söz konusudur. 2022 yılında hız limiti aşma cezaları ise şu şekilde:

Hız sınırını %10-30 oranında aşmanın cezası: 427 TL

Hız sınırını %30-50 oranında aşmanın cezası: 888 TL

Hız sınırını %50’den fazla aşmanın cezası: 1823 TL

Kırmızı Işıkta Geçmenin Cezası Ne Kadar?

Basit gibi görünse de kırmızı ışıkta geçmek trafik kazalarına sebep olarak büyük kayıplara yol açabilir. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2022 yılında 427 TL olarak güncellendi.

Muayenesiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

Muayenesiz araç kullanmak, araçta var olan bir problemi önceden öğrenip soruna çözüm bulmayı engeller. Sorunlu bir araçla trafiğe çıkmak ise aracı kullanan kişi ve trafikteki diğer insanlar için kötü sonuçlar yaratabilir.

Araç muayenesini yaptırmama durumunda sürücünün aracı trafikten men edilir ve sürücüye 428 TL tutarında trafik para cezası verilir.

Park ve Duraklamanın Yasak Olduğu Yerlerde Duraklamanın ve Aracı Park Etmenin Cezası Ne Kadar?

Engelli park alanları, yaya geçitleri, park etmenin trafik işareti ile yasak olduğu alanlar ve okul, hastane, itfaiye gibi alanların giriş çıkışlarının yakınına park etmek yasaktır. Benzer bir şekilde geçiş yollarını kapatacak şekilde durmak, fabrika gibi alanların giriş çıkışını engellemek de trafik kuralı ihlalleri arasındadır. Yanlış yere araç park etmek veya yanlış yerde araçla duraklamanın cezası ise 392 TL’dir.

Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadar?

Ehliyetsiz araç kullanmak hem aracı kullanan kişi için hem trafikteki diğer kişiler için büyük risk oluşturur. Sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkan kişi ile aracın sahibi farklı ise ehliyetsiz araç kullanan kişiye de aracın sahibine de ceza kesilir. 2022’de ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ise 3.674 TL.

Ehliyet Sınıfı Dışında Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadar?

Sahip olduğunuz ehliyet sınıfı ya da sınıfları size hangi araçları kullanma yetkisi veriyorsa o araçları kullanmanız gerekir. Yani B sınıfı ehliyetle F sınıfındaki bir motorlu aracı kullanamazsınız. Kendi ehliyet sınıfının dışında araç kullanmanın cezası ise 1.823 TL’dir.

Trafik Sigortası Yaptırmamanın Cezası Ne Kadar?

Trafik sigortası, trafikte oluşabilecek riskleri güvence altına alan ve yaptırılması kanunen zorunlu olan bir araç sigortasıdır. Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmayan bir kişi hem 169 TL tutarında para cezası öder hem de kişinin aracı trafikten men edilir. “Trafik Sigortası Yaptırmamanın Cezası Nedir?” başlıklı yazımızdan bu konuyu ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi Nedir?

Trafik cezasının tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içerisinde peşin ödeme yapmanız durumunda %25 indirimden faydalanabilirsiniz. İndirimli ceza tutarı da her yıl güncellenen ceza tutarlarına göre değişir. Bu nedenle trafik para cezası hesaplama işlemini güncel fiyatlar üzerinden yapabilirsiniz. Bir örnekle trafik para cezası indirimi nasıl hesaplanır açıklayalım:

2022 yılında seyir halinde cep telefonuyla konuşmanın cezası 427 TL’dir.

427 TL’nin %25’i = 106.75 TL

427 TL - 106.75 TL = 320.25 TL

Bu durumda ödenecek indirimli ceza tutarı 320.25 TL’dir.

Trafik Cezaları Nereye Ödenir?

Anlaşmalı banka şubelerinin veznelerinden, mobil bankacilik uygulamalarından, internet bankacılığından yararlanarak ya da e-Devlet ve İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden trafik cezası ödeme işlemini yapabilirsiniz.

Trafik Cezası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Trafik cezaları tarafınıza yasal olarak iletilse de bazı durumlarda sorunlar yaşanabilir ve ceza aldığınızdan haberiniz olmayabilir. Aldığınız trafik cezasını bilmediğiniz için de ödeyeceğiniz tutara faiz işleyebilir ve cezanız, zaman içinde %50 oranında yükselebilir. Bu aksiliklerle karşılaşmamak için düzenli olarak trafik cezası alıp almadığınızı kontrol etmeniz önemli.

Trafik cezası sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama hizmetinden faydalanarak kolayca yapabilirsiniz.

Araç Sigortalarıyla Kendinizi Güvence Altına Alın!

Trafikte ne zaman ne olacağını kimse bilemez. Ancak olası kötü durumları göz önünde bulundurarak araç sigortaları ile önlem alabilirsiniz. Böylece kaza, çalınma gibi birçok durumda hem kendi aracınızı hem de karşı tarafı güvence altına almanız mümkün olur.

Güvenli sürüşler dileriz.