2022'de hangi parti ne kadar alacak?, Siyasi partilere hazine yardımı nasıl belirleniyor?

Gelecek yıl AKP , CHP , MHP , HDP ve İYİ Parti’ye toplam 645 milyon lira Hazine yardımı yapılacak. Erken seçim olursa partilerin kasasına 1.9 milyar lira girecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na 16 Ekim'de sunulan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi kanunlaştı.

Her yıl bütçe tasarısında merak edilen maddelerden biri de siyasi partilere yapılacak hazine yardımları oluyor.

Siyasi partilere verilecek hazine yardımı nasıl belirleniyor?

Siyasi partiler faaliyetlerini sürdürmek için bağış, aidat, gayrimenkul gelirleri ve parti etkinliklerinden elde edilen gelirleri kullanabiliyor. Fakat bunların yetersiz kalması nedeniyle Türkiye'de 1965 yılından beri hazine tarafından siyasi partilere destek veriliyor.

Siyasi partiler kanuna göre en son parlamento seçimlerime katılmış ve genel barajı aşmış partilere toplamda her yıl o yılki genel bütçe gelirlerinin 5 binde ikisi oranında ödeme yapılıyor. Bunun haricinde barajın altında kalmasına rağmen yüzde 3'ten fazla oy alan partilere de en düşük yardımı alan partiyle orantılı olarak destek veriliyor. Seçim yıllarında bu miktar 3 katına çıkıyor.

2022'de hangi parti ne kadar hazine yardımı alacak?

Meclise sunulan bütçe taslağına göre barajı aşan partilere toplam hazine yardımı 579 milyon 577 bin 896 lira olacak. Bunun haricinde İYİ Parti de destek alacak.

Partilere yapılacak yardımın miktarı ise en son genel seçimde aldıkları oy oranına göre belirleniyor. Buna göre;

AK Parti 280 milyon 279 bin lira

CHP 149 milyon 134 bin lira

HDP 77 milyon 65 bin lira

MHP 73 milyon 99 bin lira

İYİ Parti 65 milyon 588 bin lira alacak.

Erken seçim olması halinde partiler bu miktarların 3 katını alacak. Öyle bir durumda partilere ayrılacak ödenek 2 milyar liraya yaklaşacak.