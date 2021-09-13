2021 İŞKUR TYP Başvuru Sonuçları Belli Oldu mu? Noter kura sonuçları belli oldu işte sonuçlar

İŞKUR TYP başvurusunu yapan vatandaşlar, TYP güvenlik çi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması yapmaya başladı. Okulların açılması ve başvuruların 22 Eylül Salı itibari ile bitecek olaması başvuru yapan vatandaşları heyecanlandırıyor. Batman, Kars, Çorum, Malatya, Antalya, Sinop, Muğla, Burdur, Sakarya, Erzurum, Edirne, Düzce, Trabzon, Aydın, Afyonkarahisar, Ardahan, Bursa, Çanakkale, Kahramanmaraş, Artvin, Osmaniye, Çankırı, Kars, Amasya, Manisa, Kilis, Hakkari gibi Türkiye'nin birçok ilinden verilen ilanlar binlerce kişi tarafından ilgi gördü. Özellikle İŞKUR'un son zamanlarda verdiği ilanlar arasında en fazla ilgili TYP başvuruları gördü. Aynı zamanda okullara

MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE HİZMETLİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce kişinin merak ettiği ve başvuru yapmak istediği İŞKUR okullara güvenlik personeli ve temizlikçi (hizmetli) alımı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı bekleniyor. MEB'in yüz yüze eğitiminin 13 Eylül 2021 tarihinde başlaması ve başvuru tarihinin 17 Eylül'de bitmesi ile alım yapılacak okullarda çalışacak güvenlik görevlisi ve hizmetlilerin bir an önce işe başlaması gerekiyor. MEB'in alım sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapması bekleniyor. MEB güvenlik görevlisi ve hizmetli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak edenlerin kısa bir süre beklemesi gerekiyor.

MEB'İN ALDIĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE HİZMETLİLER NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

MEB'in resmi internet sitesini incelediğimizde başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirlenmedi. Fakat TYP ile seçilen personeller Ekim ayında işe başlayacağı bilgisi yer alıyor. Bu bilgiye göre MEB'in TYP başvuru sonuçlarını bir hafta içinde açıklaması gerekiyor. MEB konuyla ilgili net bir tarih vermediği için, açıklama geldikçe TYP alımlarının gelişmelerini haberlerimizde yer vereceğiz.

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