15 Temmuz mesajları En Anlamlı En güzel sözler Resimli 15 Temmuz şehitleri anma mesajları 2023

15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti. En güzel En Anlamlı 15 Temmuz mesajları, 2023 yılında yapılacak törende 15 Temmuz Resimli mesajları, hiç bir yerde olmayan 15 Temmuz mesajları ve sözleri Hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşları anmak isteyenler 15 Temmuz mesajlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte resimli, yazılı mesajlar ve sözler...

15 Temmuz mesajları ve görselleri: 2016 yılının 15 Temmuz'unda hain örgüt tarafından teşebbüs edilen darbe girişimine karşı koymanın 4. yılında kutlamalar yurdun her köşesinde yapılacak. 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele edilen ve karşı koyulan bu özel günde, günün anlam ve önemini anlatan mesajlar araştırılmaya devam ediyor. Peki, En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri... 15 Temmuz mesajları ve görselleri bu anlamlı günde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçerken, bu gece gazi ve şehit olan vatandaşlarımız törenlerle anılacak. Özel günü yakınlarıyla ve sosyal medya organından paylaşmak isteyen vatandaşlarımız en güzel ve anlamlı mesajları araştırılmaya başladı. Peki, En anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resimli sözleri... EN ANLAMLI 15 TEMMUZ MESAJLARI RESİMLİ 2023 - "Kan dökmeyi seven bir millet değiliz, ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz." - "Şehitler ölmez vatan bölünmez ezan dinmez bayrak inmez…" - "Yetmiş milyon gül dalı…Bu yurt Türk'ün öz malı, Yine Türk'ün kalmalı,Diyen yiğit dilleriyiz." - "Kurşun oruç bozmaz şehidim… Sen bugün ALLAH Katında iftara davetlisin!" - Vatan uğrunda can verip yatanlara şehit denir! - "Şehidin anası çekmesin acı, derdi varsa bulunmalı ilacı, şehidin anası olur baş tacı, şehit anasına evlat olmalı…" - "Gene hangi dua'yı okudun anne. Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne. Cennetime yağmur yağdı.." - "Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit." - "Senin kanınla yoğuruldu bu kutsal topraklar, senin kanınla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar gözün arkada kalmasın, ey şehidim!" 15 Temmuz mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul'da 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti. Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve bu sinsi emellerini 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 251 kişiyi şehit ederek gerçekleştirmek isteyen FETÖ'nün hain planında olayların merkez üssü Ankara olmuştu. İşte 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri



15 TEMMUZ MESAJLARI

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.



Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. 2 15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.



15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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