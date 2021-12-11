12 Aralık Pazar 2021 Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

12 Aralık 2021 Pazar günü burç yorumlarında mutluluk verici gelişmeler var. 12 Aralık günü Akrep burcu sevdiği kişi ile aynı ortamı paylaşabilir. Peki 12 Aralık 2021 Pazar günü burçları neler bekliyor? İşte cevabı...

12 ARALIK 2021 PAZAR GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan): Bugün akşamüstü civarına kadar planladığınız atılımları gerçekleştirmek için şans sizinle birlikte olacak. Haberci eş zamanlıklar ve ummadığınız kişilerden yardımlar almanız mümkün. Rüzgarı arkanıza aldığınız bir gün.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs): Bugün arkadaş çevreniz ve tesadüfi bir şekilde karşılaştığınız kişilere çok dikkat edin. Belki de zihninizden geçen soruların cevaplarını size verebilirler. Uzunca süredir beklediğiniz konular hakkında artık hareket zamanı gelmiş olabilir.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran): Bugün iş hayatınızda uzunca süredir planladığınız projeler hakkında gücünüzü toparladığınız bir gün. Ayrıca ciddi anlamda bereketinizin de arttığı bir gün. Gökyüzünün olumlu enerjisini arttırmak isterseniz yardım projeleri hakkında çalışmalar düzenleyebilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz): Bugün yaptığınız iyiliklerin gökyüzü tarafından size sunulduğu bir gün olabilir. Umulmadık şans ve fırsatlar sizinle birlikteyken, yaşadığınız güzellikler karşısında oldukça şaşıracaksınız. Maneviyatınızın arttırmak size daha fazla destek verebilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos): Bugün sevdiğiniz kişi ile daha yakın olacağınız bir gün. Ona romantik sürprizler hazırlayabilirsiniz. Kalbiniz boş ise İlahi kaynaktan ruhsal eşinizi bulmak için dilekler dileyebilir veya dualar edebilirsiniz. Sizi üzen gizli düşmanlarınızın bazı itiraflarını duyabilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül): Bugün karşılaştığınız kişilere çok dikkat edin, size ilahi anlamda getirdikleri bir haber var. Eşiniz ile yeni bir eve taşınma, hukuki anlamda bir süreci başlatma ve çevrenizi genişletmek, dostlarınızdan yardım görmek için gökyüzü sizi destekliyor.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim): Bugün iş hayatınızda tıkalı kalmış konular için gökyüzü size destek verecek. Önemli bir tedavi başlangıcı veya diyete başlamak için güzel bir gün. Evinizin içerisinde yaşadığınız eş zamanlıkların altında sizi ileriye taşıyacak anlamlar bulunuyor. Örneğin televizyon veya radio da çalan şarkılardan gelecek mesajları, gelen telefonları ve haberlere dikkat edin derim.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım): Bugün sevdiğiniz kişi ile daha yakın olacağınız ve birbirinize karşı çok duygusal olacağınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Tamam mı devam mı sürecini yaşarken herşeyi değiştirebilecek büyük bir içsel gücün elinizde bulunduğunu hissedebileceğiniz özel ve değerlendirilmesi gereken bir gün.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık): Bugün anne tarafınızdaki kadınlardan yardım görebilir ve evinizin içerisinde mutluluğunuza mutluluk katacak ufak sürprizler ile karşılaşabilirsiniz. Ruhsal anlamda kendinizi çok şanslı hissederken olası gayrimenkul yatırımları için olumlu etkiler altında olabilirisiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak): Bugün kardeşlerinizden ve yakın arkadaşlarınızdan yardımlar alabilir ve onların desteğini yanınızda hissedebilirsiniz. Aranızda küslük bulunuyorsa bugün itibariyle artık bu kırgınlıkları aradan kaldırabilirsiniz. Düşüncelerinizin içindeki merhametli yanınızın yansımaları hayatınıza akmak üzere.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat): Bugün maddi anlamda ummadığınız kapılar size açılabilir. Romantik hediyeler alabilirsiniz. Karlı gayrimenkul alımları için şanslı etkiler altında olabilirsiniz. Uzunca süredir hakettiğiniz konfor alanınızda mutlu olacağınız güzel bir gün.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart): Bugün hülyalı bakışlarınız ile kalpleri ısıtıyorsunuz ve gökyüzünün şans ve mutluluğu sizinle birlikte olacak. Rüyalarınızın anlamının arttığı ve altıncı hissinizin kuvvetlendiği bir gün. İçinize sinmeyen hiç bir konu için kendinizi zorlamayınız. Evrensel işaretleri takip ediniz, şansınız dönüyor.