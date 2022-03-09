10 Mart Perşembe Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

Günlük burç yorumları 10 Mart 2022 tarihi için araştırılıyor. 10 Mart Perşembe günü Oğlak burcunun küslüklere Yay burcunun iş hayatına dikkat etmesi gerekiyor. İşte 10 Mart koç, boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumu…

10 Mart 2022 burç yorumları merak ediliyor. Peki, kimleri neler bekliyor? İş hayatından aşk durumlarına kadar her detayı bulabileceğiniz burç yorumları işinizi kolaylaştırabilir.

10 MART PERŞEMBE BURÇ YORUMLARI

10 Mart Perşembe günü Oğlak burcunun küslüklere Yay burcunun iş hayatına dikkat etmesi gerekiyor. İşte Astrolog Özlem Recep'in 10 Mart koç, boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumu...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

İş hayatınızdaki belirsizliklerin biraz daha netleşeceği bir süreçtesiniz. Çalışma ortamınızdaki zorlu şartlar sizi yoruyor olabilir. Tutulmalar sırasında zorlandığınız pek çok enerji sebebiyle gün içerisinde uzunca zamandır ihmal ettiğiniz sağlık kontrollerinizi yaptırmanızı önerebilirim. Hırsızlıklara karşı aman dikkat.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün gelecekte olmasını istediğiniz hayaliniz için niyet ederek tohum ekebilirsiniz. Kısa süre içerisinde hayalinizin gerçekleşmesi için size ilahi bir yardım gelebilir. Üniversite, medya, hukuk alanında görev yapıyorsanız sonucunu göremediğiniz önemli bir projenin içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Kalabalık ortamlardan gün içerisinde uzak durmayı aman ihmal etmeyiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün dış görünüşünüzü değiştirmek için ufak operasyonları planlıyor olabilirsiniz. Sağlık açısından sinsi yürüyen bir rahatsızlığınız bulunuyor olabilir. Özellikle lenf, kan tahlili ve iltihaplara oldukça açıksınız. İş yerinizde belirsiz olarak gördüğünüz pek çok konu belki de hayallerinizi destekliyordur, kim bilir. Bazı şeyleri akışta yaşamak en güzeli.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün sevdiğiniz kişinin desteğini alacağınız ve merhametli davranışlarınızla onun kalbinde taht kuracağınız bir gün. Güçlendiği günlerden geçerken size karşı yapacağı ufak ama hayallerinizi süsleyen bir hediye ile kalbiniz yerinden oynayabilir. Hukuksal anlamda evliliği ile sıkıntı yaşayan Yengeç burçları karar vermeden önce bugün bir kez daha düşünebilirler.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz pek çok sıkıntının bugün atak yapacağı bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Hakkınızda iyi düşünmeyen bir kişinin gizli gizli konuşmalarını duyabilir ve ruhsal anlamda biraz üzülebilirsiniz. Beraberliği bulunan Aslanlar için tüm bunlara kulakları kapatıp, arınıp, hayallerinizi süsleyen bir sürece hazırlık yapabilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün çevrenizdeki pek çok arkadaşınız tarafından destek göreceksiniz. Hayallerinizi onlarla paylaşmak ve onlardan gelen yardımlarla birlikte oldukça mutlu olacaksınız. Beraberliğinizde ise bir dönemi kapatıp yeni bir sürece merhaba demeye hazırlandığınız günlerden geçmektesiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Evinizin içerisindeki düzensizlik sizi yoruyor olabilir. Ev değiştirmek istiyor ve adım atamıyorsanız biraz daha beklemek en güzeli. Evcil hayvanınız bugünlerde rahatsızlık yaşayabilir, sağlık kontrollerini yaptırmayı aman ihmal etmeyiniz. Kariyerinizle ilgili atmak istediğiniz önemli bir adım varsa bugün karar vermeden önce biraz daha beklemek en güzeli.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Beraberliğinizde merhamet ve şefkat duygusunu beslerseniz gün içerisinde oldukça mutlu olacağınız etkiler söz konusu. Bu ilişki içerisindeki bazı belirsizlikler ruhunuzu üzüyor olabilir. Arkadaş ortamınızdaki eleştirel tutumlar durumu git gide çıkmaz hâle getiriliyor olabilir. Bazı şeyleri bugün akışta bırakmak en güzeli.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün evinizin içerisinde özellikle bahçe ve banyoda olabilecek sıkıntılara karşı dikkatli olmanızı önerebilirim. Yöneticilerinizden alacağınız bazı uyarılara karşı titiz çalışmayı bugün daha bir önemsemeyi aman ihmal etmeyiniz. Eşinizin ailesinden alacağınız bazı yorumlar zihninizi bulandırsa da kendi hayatınıza odaklanmalı ve sahip olduğunuz güzelliklerin tadını çıkarmayı ihmal etmemelisiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Düşüncelerinizi saklamayı tercih ettiğiniz bir günden geçmektesiniz. Hayallerinizi dillendirmenizin belki de enerjinizi bozacağını düşünüyor olabilirsiniz. Yurt dışı kaynaklı önemli bir projeniz veya sınavınız bulunuyorsa bugünü gözden kaçırdığınız hangi konular var diye ayrıntılı değerlendirerek geçirmek iyi olabilir. Akrabalarla küslüklere dikkat.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Giderlerinizin önüne geçmezseniz parasal anlamda gelen gelirin gitme ihtimali bulunuyor. Önemli bir operasyonel süreç aşamasından geçiyor olabilir veya çok yakın akrabalarınızdan biri bu süreci atlatıyor olabilir. Yardım etmek ve gerekirse maddi ufak yardımlar sizi pek çok kötü enerjiden koruyacaktır.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Hayallerinize odaklandığınız takdirde önünüzde kimse duramaz. Bırakın sizi eleştirsinler, bırakın yardım etmesinler. Size sunulan ilahi yardımlar var, gerisi de çok önemli değil. Gün içerisinde enerjinizi kendinizde toplamazsanız sizi yoracak pek çok kişi ile uğraşmak durumunda olabilirsiniz, aman dikkat. Evinizin içerisinde yetişemediğiniz işler için bugün kendinizi yormayınız.