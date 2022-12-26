1 Ton Demir Fiyatı kaç lira? 2023 demir fiyatları ve Hurda fiyatları (GÜNCEL FİYAT LİSTELERİ)

1 ton demir fiyatları ne kadar? 2023 yılı Ocak ayı güncel inşaat demir fiyatlarını listeledik. Demir fiyatlarındaki anlık değişimlerden dolayı kullanıcılar google arama kısmına, 1 Ton Demir Fiyatı 2023 Ne Kadar?, İnşaat Demir Fiyatları Ocak 2023, 1 Kg Demir Kaç TL?, 1 Ton Demir Fiyatı Ocak 2023, Demir Fiyatları Ne Zaman Düşer Yorumlar gibi soruları sürekli aratmaya devam ediyor. Sizde tüm bu soruların cevabını sayfamızda bulabilirsiniz...
2023 yılında inşaat demir fiyatları her gün değişmeye devam ediyor. Demir fiyatları 2023 yılında dolar kuru ve piyasa şartlarına paralel olarak artış ve düşüş göstererek günlük olarak değişmektedir. Türkiye genelinde 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton ve 6 ton inşaat demirinin kaç para olduğunu ve canlı 8’lik, 10’luk inşaat demir fiyatlarını, 1 kg demir fiyatlarını içeriğimizde görebilirsiniz.
1 Ton Demir Fiyatı 2023 Ne Kadar?
1 ton demir fiyatı 1 Ocak 2023 itibari ile 14.950 TL’dir.
Demir fiyatları Ocak ayı için geçerlidir. Fiyatlar ortalamadır. En güncel inşaat demiri fiyatı öğrenmek, nakliye ve KDV dahil güncel fiyat almak için aşağıdaki butona tıklayınız.
İnşaat Demir Fiyatları 1 Ocak 2023
- 8’lik inşaat demiri fiyatı: 14.950 TL
- 10’luk inşaat demir fiyatı: 14.850 TL
- 12’lik inşaat demir fiyatları: 14.750 TL
İnşaat Demiri Ağırlıkları
İnşaat demiri çaplarına göre ağırlıkları aşağıdaki gibidir.
|Demir Çapı ( Ø) mm.
|1 Metre Ağırlığı
|12 Metre Ağırlığı
( 1 Boy Ağırlığı)
|8 mm
|0,395 kg
|4,750 kg
|10 mm
|0,617 kg
|7,404 kg
|12 mm
|0,888 kg
|10,656 kg
|14 mm
|1,208 kg
|14,496 kg
|16 mm
|1,578 kg
|18,936 kg
|18 mm
|1,998 kg
|23,976 kg
|20 mm
|2,466 kg
|29,592 kg
|22 mm
|2,984 kg
|35,808 kg
|24 mm
|3,551 kg
|42,612 kg
|25 mm
|3,853 kg
|46,236 kg
|26 mm
|4,168 kg
|50,016 kg
|28 mm
|4,834 kg
|58,008 kg
|30 mm
|5,549 kg
|66,588 kg
|32 mm
|6,313 kg
|75,756 kg
|36 mm
|7,990 kg
|95,880 kg
|40 mm
|9,865 kg
|118,380 kg
1 Kg Demir Kaç TL?
Bugün demirin kilosu 14.95 TL‘dir. Demirin tonu ise 5.905,25 TL’dir. İnşaat demiri fiyatları günlük olarak değişiklik göstermekte olup, fiyatlar günlük geçerlidir.
1 Adet 8’lik Demir Fiyatı Ne Kadar?
8’lik inşaat demiri güncel metre fiyatı 5.905,25 TL‘dir. 8’lik inşaat demiri 12 metre uzunluğundadır. 1 metre inşaat demiri fiyatı 5.905,25 TL olduğuna göre 12 metre uzunluğunda 1 adet 8’lik inşaat demiri (5.905,25*12) 70.86 TL‘dir.
Bölgelere Göre İnşaat Demiri Fiyatları 1 Ton Demir Fiyatı Kasım 2023
1 Ton Demir fiyatı 2023 bugün fabrikalara talep gelmemesi nedeniyle düşüş gösterdi. İnşaat Demiri ton fiyatı 2023 Ocak ayında aşağıdaki gibi listendi.
|Türkiye Geneli
|8 mm inşaat demiri fiyatları q8 fiyat
|10 mm inşaat demir fiyatları q10 fiyat
|12 mm -32 mm inşaat demir fiyatları q12-32
|Ankara demir fiyatları
|15.100 TL
|15.100 TL
|14.700 TL
|İstanbul demir fiyatları
|14.950 TL
|14.850 TL
|14.750 TL
|Karabük demir fiyatı
|14.850 TL
|14.850 TL
|14.450 TL
|Gebze demir fiyatları
|15.050 TL
|14.950 TL
|14.700 TL
|İskenderun demir fiyatı
|14.850 TL
|14.700 TL
|14.500 TL
|İzmir demir fiyatı
|14.850 TL
|14.650 TL
|14.500 TL
|Sivas demir fiyatı
|15.700 TL
|15.600 TL
|15.400 TL
|Biga demir fiyatı
|14.850 TL
|14.750 TL
|14.600 TL
|Samsun demir fiyatı
|15.300 TL
|15.200 TL
|14.900 TL
|Kırıkkale demir fiyatı
|15.000 TL
|14.900 TL
|14.800 TL
|Tekirdağ demir fiyatı
|15.000 TL
|14.900 TL
|14.800 TL
|Van demir fiyatı
|14.600 TL
|14.500 TL
|14.350 TL
Demir Fiyatları Ne Zaman Düşer Yorumlar
2023 inşaat demir fiyatları ne olur diye soran vatandaşa yapılan yorumların bir çoğu olumsuzdur. Demir fiyatları ne zaman düşer sorusunun cevabı enflasyon ve dolar kurudur. Doların düşmesine bağlı olarak demir fiyatları düşer. Ancak demir fiyatlarının düşeceği tarih net olarak belirtilemez. 2023 yılı ortalarında inşaat demir fiyatları yorumlara göre 16.000 TL olacağı tahmin ediliyor.
Hurda Demir Fiyatı Ne Kadar?
2023 yılı Ocak ayında tarihinde hurda demir fiyatları tablosu geçerlidir.
|HURDA DEMİR CİNSİ
|HURDA DEMİR FİYATI
|Spot Demir Talaşı Hurdası fiyatı
|4,30 TL
|Dkp Demir Hurdası fiyatı
|6,79 TL
|Ekstra Hurda demir fiyatı
|6,20 TL
|8’lik inşaat demiri hurda fiyatı
|6,60 TL
|İnşaat Yıkım demir hurdası fiyatı
|5.80 TL
|Pik Demir Talaşı fiyatı
|5,60 TL
|Teneke Hurdası fiyatı
|3,20 TL
|Toplama Hurdası fiyatı
|3,90 TL
|Tufal Hurdası
|0,15 TL
Teneke, motor, inşaat demiri vb. hurda demirleri satmak istiyorsanız hurda demir fiyatları listesini inceleyin.
6 Metre Köşebent Demir Fiyatları 2023
6 metre, 40 lık, 2. el hurda, 30*30 köşebent demir güncel fiyatları aşağıdaki gibidir:
|Köşebent Ölçüleri
|Köşebent demir kilogram fiyatı
|40x40x4
|11,50 TL
|40x40x5
|11,50 TL
|45x45x4,5
|11,50 TL
|50x50x4
|11,50 TL
|50x50x5
|11,50 TL
|50x50x6
|11,50 TL
|60x60x5
|11,50 TL
|60x60x6
|11,50 TL
|60x60x8
|11,50 TL
|65x65x5
|11,50 TL
|70x70x6
|11,50 TL
|70x70x7
|11,50 TL
|75x75x6
|11,50 TL
|75x75x8
|11,50 TL
|80x80x8
|11,50 TL
|90x90x7
|11,50 TL
|90x90x8
|11,50 TL
|90x90x9
|11,50 TL
|100x100x8
|11,50 TL
|100x100x10
|11,50 TL
|100x100x12
|11,50 TL
|110x110x12
|11,50 TL
|120x120x10
|13,50 TL
|120x120x11
|13,50 TL
|120x120x12
|13,50 TL
|120x120x13
|13,50 TL
|120x120x15
|13,50 TL
|130x130x12
|14,00 TL
|150x150x10
|15,00 TL
|150x150x12
|15,00 TL
Yıllara Göre Demir Fiyatları (Demir Fiyatları Grafik)
1 ton demir fiyatı 2023 yılından itibaren yükselişe geçen demir fiyatlarını grafik halinde incelediğimizde dolar kuru nedeniyle yükseliş devam etti.
1 ton 8’lik Demir Kaç Adet?
1 ton 8’lik demir 12 adettir.
Bir adet 8’lik demir çubuğun uzunluğu 12 metre, metresi 395 gram gelir. Bir boy 8 lik çubuk demir toplamda 12 x 395 = 4,740 gramdır. Bir ton demir 1000 kilo olduğuna göre bir ton demire 1000/4,740= 211 adet 12 metre boyunda 8 lik demir düşer.
1 Bağ Demir Kaç Ton? Kaç Adettir?
1 bağ demir 2 tondur. 1 bağ demirde: 422 adet 8’lik demir, 188 adet 12’lik demir, 138 adet 14’lük demir, 105 adet 16’lık demir bulunur.
8’lik Demir Kaç Kilo?
Bir boy 8 lik inşaat demiri 12 x 395 = 4,740 kilogramdır.
İnşaat Demiri Fiyatı Düşer mi?
İnşaat demiri fiyatı dolar kuruna bağlı olarak düşmeye devam ediyor. Eğer dolar kuru 10 liranın altına inerse demir fiyatı daha da düşeceği değerlendiriliyor.
1 Boy 12 lik Demir Kaç Kilo?
1 boy 12 lik demir 10.656 kg’dır.
Radye Temelde Metrekareye Kaç Kilo Demir Gider?
100 metre kare radye temelde ortalama 4 ton inşaat demiri kullanılır.
12’lik Demirin Tonu Ne Kadar 2023
12 lik demirin tonu 14.750 TL‘dir.
Demir Fiyatları Artacak mı?
Dolar kurunda yaşanan artış sonrasında demirin ton fiyatı artmaya devam ediyor. Uzmanlar dolar kurunda artış yaşanması durumunda demir fiyatının daha da yükselebileceğini öngörüyorlar.
8’lik Demirin Tonu Ne Kadar?
8’lik demirin tonu 14.950TL‘dir.
Demir Fiyatları Neden Yükseliyor?
Demir fiyatlarının yükselmesinin sebebi dolar ve euro kuruna bağlı olarak ekonomik gelişmelerdir.
6’lik Demir Kaç Kg?
6 lık demir metretül ağırlığı 0.222 kg/m dir.