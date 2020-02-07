Engelli Kimlik Kartının Sağladığı Haklar Nelerdir? Nasıl Alınır..

1-Engelli Kimlik Kartının sağladığı haklar nelerdir?

Engelli Kimlik Kartı ayrıcalığı ile kamu ve özel sektörde faliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşların sağladığı hizmetlerden ilgili kurumun mevzuatları doğrultusunda indirimli veya ücretsiz yararlanır.

Örneğin; eşitli sosyal aktivitelerden ücretsiz yararlanma imkanı, şehir içi ulaşımda ücretsiz seyahat, müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş, ç imkanı vb.

2-Engelli Kimlik Kartı nereden ve nasıl alınır?

Engelli kimlik kartlarının nereden ve nasıl alınacğına ilişkin olarak 19.07.2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 26941 sayılı kanun ile resmen yürürlüğe giren “Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında, Engelli vatandaşlarımızın Engelli Kimlik Kartı başvurusunda bulunabilmesi için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 2 adet güncel yeni çekilmiş fotoğraf ve resmi gazetede nitelik ve özellikleri belirtilen sağlık kurulu raporu aslı veya onaylı örneği ile ikamet edilen şehrin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

3-:Engelli Kimlik Kartı almak için gerekli şartlar nelerdir?

30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" kapsamında belirtilen nitelik ve özelliklere sahip yetkili hastanelerden birince düzenlenmiş en az % 40 ve üzeri engel oranı belirtilen "Engelliler İçin Sağlık Kurulu Raporu" engelli kişi adına çıkarılması gerekmektedir.

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