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Avrasya Anket son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

Avrasya Anket son seçim anketi sonuçlarını açıkladı Son seçim anketi sonuçları Avrasya Anket tarafından paylaşırken 4 isim de Erdoğan'ın önünde yer aldı.

Avrasya Anket son seçim anketi sonuçlarını açıkladı
01 Kasım 2021 Pazartesi 10:29

Son seçim anketi sonuçları Avrasya Anket ve Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz tarafından açıklandı. Özkiraz, son yaptıkları araştırmanın sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden ve Youtube kanalından paylaştı. Araştırma 26 ilde, 2 bin 460 kişi ile yüz yüze yapıldı.

Son ankette "Erdoğan'ın ekonomiyi iyi yönettiğine inanıyor musunuz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 62,1'i "kötü yönetiyor" yanıtını verirken, yüzde 21,1 "iyi yönetmiyor" cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 16,8 ise, "ne iyi ne kötü yönetiyor" cevabını verdi.

Ankette "Hükümet değişirse ekonomi düzelir mi?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 48,1'i "ekonomi daha iyi olur" cevabını verdi. Ankete katılanların, yüzde 32,1 "ekonomi daha kötü olur'', yüzde 16,3 "ekonomik durum değişmez", yüzde 3,5 ise "bilmiyorum" cevabını verdi.

4 İSİM DE ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE YER ALDI

Ayrıca ankette "Hangi isimler ekonomiyi Erdoğan'dan daha iyi yönetir?" sorusunda ise dikkat çeken sonuç çıktı ortaya. Ankete katılanların yüzde 59,1 oranında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 57,3 oranında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret etti. En yüksek oyu ise yüzde 63.4 ile DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan aldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yüzde 55.8 ile Erdoğan'ın önünde yer aldı.

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