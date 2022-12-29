2023 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenilemesi Nasıl Yapılır?

2023 yılında engelli sağlık kurulu raporu yenileme işlemi nasıl yapılır?, Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Yenilenir?, 2023 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenilemek İçin Gerekli Evraklar? nelerdir gibi ve Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenileme Sebepleri Nelerdir? gibi sorular sorulmaya devam ediliyor peki Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenileyecek Kişi İçin Kaç Hekimin Muayenesi Gereklidir? işte detaylar

İl Sağlık Müdürlüklerine ziyaret gerçekleştirilmeli ve engelli sağlık kurulu raporu yenileme talebini belirten dilekçe teslim edilmelidir. Bu kapsamda engelli vatandaşlar kendi ikamet illerinde yer alan Sağlık Müdürlüklerine giderek, temin ettikleri engelli sağlık kurulu rapor yenileme dilekçesini doldurmalı ve teslim etmelidirler. Aynı anda, gerekli evrakların da teslimi yapılır. İşlem ardından müdürlükçe inceleme yapılarak, onay verilir. Bu kapsamda yönlendirme yapılan, tam donanımlı bir devlet hastanesinde yeniden muayene işlemleri gerçekleşir. Tüm tetkikler ardından güncel rapora sahip olunur.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Yenilenir?

Engelli sağlık kurul raporunun yenilenmesi sırasında var olan raporun kişilerin yanında bulunması gerekir. Engele konu olan durum değişebilecek düzeyde ise, raporların süreli olarak verilmesi sağlanmaktadır. Oranı değişebilecek otizm gibi durumlarda raporlar 2 ya da 5 yıllık sürelerle verilir. Ancak oranı doğuştan ya da kalıcı olarak sabitlenen durumlarda rapor süresiz verilir. Bu nedenle tekrar rapor başvurusunda bulunulması gerekmez.

Doğuştan gelen down sendromu gibi durumlarda rapor süresi belli değildir. Bu raporlar gerekli resmi adreslerde kullanılabilmesi için süresiz olarak verilir. Ancak raporun süreli olması durumunda rapor süresinin sonunda yenilenmesi gerekir. Aksi halde engelli birey, rapor ile kendisine verilen haklardan yararlanamaz.

Malulen emeklilik durumunda da engel özelliklerine göre raporun yenilenmesi talep edilebilir. Aynı zamanda rapor üzerinde bulunan engel oranı ibaresinin değişmesini isteme taleplerinde raporun yenilenmesi gerekir.

2023 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenilemek İçin Gerekli Evraklar?

2023 engelli sağlık kurulu yenileme başvurusu için evraklar:

Raporun güncellemesini yapacak engelli vatandaşa ait T.C kimlik kartı,

Kişinin önceden almış olduğu engelli sağlık kurulu raporunun aslı,

Son 3 ay içinde çekilmiş olan vesikalık fotoğraf,

Bu belgeler İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru sırasında teslim edilmelidir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenileme Sebepleri Nelerdir?

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nedenleri şu şekilde sıralanır:

20/02/2019 tarihinde resmi gazetede yer alan yeni yürürlüğe göre eski engelli raporlarının yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu tarih sonrası sahip olunan haklardan yararlanmaya devam etmek için raporlar yenilenir.

Engellilik durumunun ilerlemesine sebep olacak, ek sağlık problemlerinin gündeme gelmesi halinde rapor yenilenir.

Engellilik durumunun gerilemesine sebep olacak başarılı bir tedavinin geçilmesi halinde rapor yenilenir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporunu Yenilemek Neden Gerekli?

Engelli sağlık kurulu raporunu yenileme işlemi, yeni yürürlüğe giren yönetmeliklere uygun bir rapora sahip olabilmek için gereklidir. Yeni yürürlüğe giren yönetmelikler kapsamında, eğitim, sosyal destek ve istihdam alanlarında engellilerin ne gibi şartlardan yararlanacakları güncellenmiştir. Mevzuat yenilemesinden doğabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi için ise yeni mevzuata uygun olarak hazırlanan engelli sağlık kurulu raporlarının alınması gerekir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenileme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli sağlık kurulu raporu alınabilmesi için engel oranının %40 üzerinde olması gerekmektedir. Eğer rapor yenileme işlemi sonucunda engel oranının düştüğüne karar verilirse, (otizmli bireyler için otizm oranının %40 altında kalması gibi) yeni rapor verilmez. Rapor verilmesi durumu ortadan kalkar.

Engelli sağlık kurulu raporunun yenilenmesi işlemleri, sadece sağlık kurulunun toplandığı günlerde yapılmaktadır. Kişi eski raporunu alırken olduğu gibi yine farklı branşlardan muayene edilecektir. Muayene sonucuna göre rapor oranı belirlenir.

Hangi hastanede, hangi günlerde sağlık kurulu raporu alınabileceği, hastanenin danışmanlık servisinden öğrenilebilir. Hastaneye, engelli sağlık kurulunun toplandığı gün gidilmesi gerekir. Danışma tarafından verilecek listede yer alan tüm branşlardan muayene edildikten sonra kurul kararı ile raporun verilmesi sağlanır.

İlk defa rapor alacaklarda işlemler 2- 3 iş günü sürebilir ve bir sonraki kurul toplantısına kalabilir. Ancak rapor yenileme işlemleri daha hızlı bir şekilde yapılır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenileyecek Kişi İçin Kaç Hekimin Muayenesi Gereklidir?

Engelli sağlık kurulu raporunu yenilemek ya da yeniden almak isteyen kişiler, 8 farklı branştan muayeneye tabi tutulur. Bu nedenle raporun alınacağı gün hastaneye erkenden gitmek gerekir. Eski raporunun var olması, kişiyi her branştan muayene olma zorunluluğundan kurtarmaz. Yeni raporda verilecek engel oranının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 8 farklı branşın muayenesi gerekmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenileme İşlemi Ücretli Midir?

Engelli sağlık kurulu raporunu yenilemek için vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Daha önce raporu olan kişinin rapor süresinin sonunda alacağı yeni engelli sağlık kurulu raporu, bir zorunluluk olarak görülür.

Özellikle okul çağında olup kaynaştırma olarak okula giden ve aynı zamanda rehabilitasyon merkezine devam eden çocuklarda, eğitim aldıkları kurum tarafından engelli sağlık kurulu raporunun tarihi randevu ile alınır ve bu çocukların eğitimlerinin aksamaması sağlanır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenileme Koşulları Nelerdir?

Engelli sağlık kurulu raporunun yenilenmesi için gerekli koşullar şu şekilde sıralanabilir:

Başvuru sırasında eski kurul raporunun kişilerin elinde olması ve hastane tarafından alınması gerekmektedir. Ancak bu şarttan, rehabilitasyon merkezinde eğitim alan çocuklar muaftır. Raporların tamamının rehabilitasyon merkezi kayıtları içinde durması gerekir.

Raporun yenilenmesi için %40 engel oranına sahip olunması gerekir. Önceki raporda %40-50 civarındaki engel oranının yenileme sürecinde %40 altına düşmesi durumunda yeni rapor verilmez.

Raporun yenilenmesi sırasında danışmadan alınacak tüm muayene birimlerine gidilmesi gerekmektedir. Eksik branş olması durumunda sağlık kurulu raporu yenilenemez.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yenilenirken Nelere Dikkat Edilir?

Engelli sağlık kurulu raporunun yenilenmesi sırasında dikkat edilecek konular şu şekildedir:

Kurul raporu, hastaneden en az 2 nüsha şeklinde alınmalıdır. Kopyası ile alınması, eğitim alan çocukların rehabilitasyon merkezlerinin kayıtlarında sorun yaşamaması açısından önem taşımaktadır.

Hastaneden kopyalı olarak alınan raporlarda, her kopyada ‘ Aslı Gibidir’ ibaresi yer almalıdır. Aksi halde rapor, resmi olarak işleme tabi tutulamaz.

Hastaneden alınacak raporda Aslı Gibidir ibaresi yer almıyorsa, noter tarafından onaylanması zorunluluğu ortaya çıkar. Bu da vatandaşın para ödemesi anlamına gelecektir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Yararlar Sağlar?

Engelli sağlık kurulu raporunun engelli bireye sağlayacağı yararlar şu şekildedir:

Toplu taşımada şehir içinde ücretsiz, şehirlerarası seyahatte indirimli fiyatlardan yararlanma avantajı sunar.

Vergi indirimlerinden yararlanma imkanı verir.

Sınav ve okullarda öncelik sağlar.

Araç alımlarında ÖTV indirimi sağlar.

GSM operatörleri tarafından sağlanan kolaylıklardan yararlanma olanağı sunar.

Özel araç yerleştirme, özel park alanı ve ücretsiz otopark kullanımı olanağı sağlar.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Üzerinde Engel Oranı Bulunur Mu?

Engelli sağlık kurulu raporlarında engel oranı, raporun arkasında bulunan karekod bölümünde bulunmaktadır. Karekodun okutulmasından sonra engele ait tüm bilgilere ulaşılabilir. Ancak raporun ön yüzünde engel oranı yerine oranın denk geldiği engel derecesine yer verilmiştir. Engelli bireylerin hakları bu engel derecelerine göre belirlenmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Sorgulama İşlemleri Nereden Yapılır?

E- devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-e-imzali-eriskinler-icin-engellilik-saglik-kurulu-raporlari-sorgulama adresinden rapor sorgulama işlemleri yapılabilmektedir. Raporun geçerlilik süresi ve rapor özelliklerinin tamamına buradan ulaşılabilir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E- devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile e-devlet sistemine giriş yapılmasının ardından alt kısımda hizmetler bölümüne gidilmelidir. Buradan sağlık hizmetlerine, sonrasında sorgulama işlemlerine gidilmelidir. Sorgu seçenekleri arasında sağlık kurulu raporu bulunmaktadır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sağlık kurulu raporlarının geçerlilik süresi, raporun ve engelli bireyin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Engelli bireyin engel durumunda değişiklik olmayacağına kanaat getirilmesi durumunda sürekli rapor verilebilir. Ancak en düşük engelli sağlık kurulu raporu süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Hastaneden Nasıl Alınır?

Engelli sağlık kurulu raporunu hastaneden almak için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvurunun onaylanması ile kurum kişiyi bir devlet hastanesine yönlendirir.

Kişi, ilgili devlet hastanesine giderek, hasta kabul bölümüne yönlendirme belgesini ve TV kimlik kartını teslim eder.

Bu kapsamda engelli sağlık kurulu raporunu yenilemek istediğini aktarır.

İşlemler ardından aşamalı muayeneler ve tetkikler gerçekleştirilir.

Uzman doktorlardan oluşan kurul, tetkikler ardından gerekli puanlandırmaları yaparak, güncellenen engelli sağlık kurulu raporunu, engelli vatandaşa iletilirler.

Engelli Raporu Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?

Engelli raporu yenileme randevusu almak için izlenen adımlar şu şekilde sıralanır:

Telefon ile ‘’ ALO 182’’ MHRS sistem numarası aranır.

Arama ardından sesli yanıt sistemine bağlantı sağlanır.

Bu sisteme, vatandaşlık temsilcisi ile görüşülmek istendiği sözlü olarak iletilir.

İşlem ardından temsilciye bağlantı sağlanır.

Temsilciye TC kimlik numarası hakkında bilgi sunulur.

Temsilci İL Sağlık Müdürlüğünce yönlendirme sağlanan hastanenin randevu sistemini görüntüler.

Bu kapsamda boş olan ve engelli vatandaşın müsait olduğu tarih ile uyuşan bir gün için randevuyu sisteme tanımlar.

İletilen tarihte engelli sağlık kurulu rapor alımına ilişkin muayeneye katılım sağlanır.

Engelli Raporu Veren Hastaneler Hangileri?

Engelli raporu veren hastaneler

Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma,

Haseki Eğitim Araştırma,

İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi,

Ankara Eğitim Araştırma ve Türkiye’nin diğer illerinde yer alan tam donanımlı devlet hastanelerinin tümü engelli sağlık kurulu raporu vermektedir.

Sürekli Engelli Raporu Yenilenir Mi?

Engelli sağlık kurulu raporu yenileme işlemi sürekli olarak yapılamaz. Rapor 2022 senesinde alınmış ise 2023 mevzuatına uygunluk sağlamak amacı ile 1 kere yenilenir. Bunun haricinde engellilik durumunun ilerlemesine neden olan bir kaza ardından veya gerilemesine neden olan başarılı bir operasyon ardından yenileme yapılır.