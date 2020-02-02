Emekliye Müjde! yeni İkramiye ödemesi teklifi: 375TL..

Emekliye Müjde! yeni İkramiye ödemesi teklifi: 375TL..

2020 Senesi ocak ayı itibariyle hem zam oranlarındaki son durum bilen ,hem de ilk maaş ödemelerinde emekli kişiler için bir diğer önemli konuda ek ödeme miktarları. Emekliler her ay yüzde 4 ve 5 oranında yükselen ek ödeme ikramiyesi alıyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden konuyla ilgili flaş bir teklif yapıldı. TÜED 'Ek ödeme AGİ ile eşitlensin' teklifini yaptı. Peki AGİ ile ek ödeme eşitlenirse kim ne kadar ek ödeme miktarı ve sartlarına kavuşacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

emekli olan şahıslara , aylık maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek olarak da ödeme alıyor. Ek ödeneğin oranı, maaşı bin 369 tl 96 kuruştan az olanlarda yüzde 5, tutarın üzerinde bulunanların yüzde 4 olarak işlem görüyor . Emekliye maaşa göre en az 59,94, en fazla 241,15 tutarında ek ödeme yapılıyor . Maaşı net bin 198 lira 74 kuruş olan 59,94 lira, 6 bin 28 lira 72 kuruş bulunan ise 241,15 lira ek ödeme yapılıyor..

Emekliler Derneği (TÜED) ise bu miktarların arttırılmasını maaş tutarlarında iyileşmenin olmasını talep ediyor. Ek ödeme ile ilgili Dernek'ten 'den yeni bir teklif yapıldı .Ömer Kurnaz, "Çalışanlar ile emeklilerin asgari geçim indirimi (AGİ) ile ek ödeme tutarları eşitlensin" dedi..

ÖDEMELER YÜKSELECEK

En az 220 tl AGİ uygulandığından bahseden Kurnaz, "Emeklilere yapılan ek ödeme tutarları, çalışanlara yapılan ödemeler ile paralel bir şekilde yapılsın " dedi .

Her çalışan kişilere aylık maaşlarıyla beraber verilen AGİ, 220,73 ile 375,23 lira arasında yer alıyor . Talep hayata geçirilirse, emeklilerin ek ödeme tutarları AGİ ile eşit durumda olacak .

İkramiye ler geçim indirimi ile aynı seviyede olan , emeklilerin alacağı para medeni durumuna ve çocuk sayısı gibi faktörlere bağlı kalarak farklılık gösterecek.