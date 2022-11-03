Emekliye faizsiz kredi ne zaman verilecek 2023 yılında?

emekliye faizsiz kredi ne zaman verilecek 2023 ,emekliye faizsiz kredi imkanı ziraatbankası,emekliler için faizsiz krediye nasıl başvuru yapılır,emekliye 10 maaşa kadar faizsiz kredi imkanı varmı,emekliye faizsiz maaş avansı verilme şartları

Malesef bir takım art niyetli küresel aktörlerin oyunları ile ülkemiz son birkaç yıldır çok zor bir dönem geçiriyor.Özellikle ekonomik olarak zorlanan Türkiye hem de yanı başındaki savaşlar nedeni ile fiziksel ya da psikolojik hareketlerin etkisinde kalmak zorunda bırakılıyor.

Son birkaç yılda özellikle gıda ürünlerine gelen ard arda zamlar,emeklimizi,işçimizi,memurumuzu kısaca tüm kesimden insanları çok ciddi şekilde etkiledi.İnsanlar bu ekonomik zorluğu aşmak için kredi kartlarına ya da ihtiyaç kredilerine başvuruyor.Özellikle emeklilerimiz,büyüklerimiz bu zor durumu aşabilmek için bankaların kapılarını aşındırıyorlar.Zaten yeterince kredi kartı kullanan ya da ihtiyaç kredisi kullanan emeklilerimiz şu anda malesef faizsiz kredi çekme peşinde..!

BANKALARIN YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI 2022

2022 yılının sonlarına doğru yaklaşırken emekliye az da olsa faizsiz kredi müjdesi geldi!

Birçok ünlü haber platformlarında emekliye 10 maaşa kadar kredi imkanı gündemde.Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre 2019 yılı bitmeden emeklimize,maaşları karşılığında 10 maaşa kadar kredi verilebileceği duyuruldu.Durum böyle olunca da emeklilerimiz heyecanla haberin doğruluğunu araştırıyor.

Müjdeli haberin 2019 yılı bitmeden emeklilerimize verileceği düşünülüyor.Ancak ortada elbette kesinleşmiş bir durum yok.Zor ekonomik şartların 1500,2000 TL ile geçinen emeklilerimize kötü ve sıkıntılı günler yaşattığını hepimiz biliyoruz.Ki ülkemizde yaklaşık 12 milyon emeklimiz var.Yani sadece emekli olupta ekonomik zorluk çeken tam 12 milyon insan!

Eğer onay gelirse faizsiz kredi Ziraat bankası ve Halkbankası aracılığı ile verilecek

Devletimizin ekonomiyi canlandırmak için ve zor durumda olan emekliye bir nebze de yardımcı olma amacı ile faizsiz kredi imkanını önümüzdeki günlerde hayata geçirmesini bekliyoruz.Emekliye 10 maaşa kadar faizsiz kredi verilmesi yine devlet bankaları aracılığı ile yapılacaktır.Bu bankalar Ziraatbankası ve Halkbankası olacaktır.Muhtemelen Vakıfbank da emekliler için kolları sıvayacaktır.

Ekonomi çevreleri 10 maaşa kadar faizsiz kredi planlaması ekonomi çevrelerini düşündürüyor!

Bir emeklinin 2000 tl maaş aldığını düşünürsek ve emekliye faizsiz kredi imkanı sağlanırsa, bir emekli yaklaşık 20 bin tl faizsiz kredi alabilecek.Bazı ekonomi çevreleri, bu rakamın bankaları çok çok zorlayacağı görüşünde.Çünkü 20 bin tl faizsiz kredi çeken bir emekli faiz ödemeyecek ve birçok emekli ekonomik şartlar nedeni ile bu faizsiz kredi imkanından faydalanmak isteyecek.Hal böyle olunca da ortaya çok ciddi rakamlar çıkabilir.Devlet bankalarının bu kadar büyük bir yükün altına nasıl gireceğini ekonomistler kara kara düşünüyor.

Son gelen haberler 3 maaşa kadar avans verilmesi yönünde!

Türkiye'deki emekli sayısı 12 milyona dayanmış durumda.Faizsiz kredi imkanı emeklilere tanınırsa, birçok emeklinin bu uygulamadan faydalanmak isteyeceği düşünülüyor.Zira emeklilerimizin birçoğu borç batağında.Emeklilerimiz ,En azından faizsiz krediyi alıp,asgarisini bile ödemede zorluk çektikleri kredi kartlarının borçlarını tamamen bitirmeyi hedefliyor.Ancak bankaların bu yükün altına girmede zorlanacakları düşünüldüğü için emeklilerimize sadece 3 maaş avans verilmesi de gündemde.Yani 2000 tl maaş alan bir emeklimiz,6000 tl faizsiz maaş avansı kullanabilecek.

3 maaş avans alabilmek için bile zor şartlar emeklileri bekliyor!

Ülkesine yıllarca hizmet verip,zor da olsa bir emekli maaşı alan insanlarımıza malesef 3 maaş avans verebilmek için bile ciddi şekilde zorlanacağız.Artısı bu avansı verebilmek içinde bankaların koyacağı şartlar da çok sorunlu olacak.

1-Maaş avansı alabilmek için emeklinin bankalara herhangi bir kredi borcu olmayacak! (kredi kartları hariç)

2-Findeks puanı kredi alabilmek için gerekli şartları sağlamıyorsa, yine maaş avansından faydalanamayacak

3-Herhangi bir yerde aktif olarak çalışıyor olmama şartı da var

4-Aktif olarak herhangi işletme sahibi olmama şartı

5-Devlet kurumlarına borcu olmaması gerekiyor,örnek Maliye

6-Herhangi bir kurumdan icralık,yasal takip içerisinde olmama

7-Herhangi birine kefillik nedeni ile bankaların yasal takibinde olmaması gerekiyor.

Şimdi diyeceksiniz zaten yukarıdaki sıkıntılı durumlara düşmüş emekliler,faizsiz kredi ya da avans peşine düşüyor diye..Haklısınız yukarıdaki durumlara düşmeyen bir emeklinin ne işi olur kredi ya da avans ile..Ancak devlet faizsiz kredi imkanı bile olsa, bu krediyi sicili temiz emeklilere vermeyi planlıyor.Zaten bu geçmişte de hep böyle oldu.Devlet bunu farklı şekilde yapmak istese bile , bu defa da bankalar geçmiş ödemesi düzenli olmayan ya da sicili bozuk olan emeklilere yine kredi vermeyecektir malesef..!

Emeklilere faizsiz kredi imkanı ya da 3 maaşa kadar avans imkanı devlet tarafından onaylanıp yürürlüğe girdiği zaman sitemizde anlık olarak yayınlanacaktır.Lütfen kamusaati.com sitemizi takip ediniz.