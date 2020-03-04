Emeklilere Ödenecek olan banka promosyonu miktarları Açıklandı !

Emeklilere ödenecek banka promosyonu4 Mart tarihi itibariyle duyuruldu . Bu duruma göre , Değerli arkadaşlar, emekli maaşı ; 1500 TL tutarında bulunan emeklilerimize 500 TL, 1500-2500 TL miktar arası olan emeklilerimize ise 625 TL, 2500 TL ve üstündeki miktarlar için ise 750 TL miktarında promosyon ödemesi olacak

2017 senesinde SGK ile bankalar içerisinde imza atılan protokol dahilinde emeklilere ilk kez 3 senelik zaman için promosyon ödenmesi gerçekleşti. Bu alanda şu ana kadar ortalama 12 Milyon emekli ve hak sahibine 4,6 Milyar TL lik ödeme yapılmış oldu.

Emekliye ayrılan vatandaşlarımız banka promosyonu ödenmesine yönelik 3 yıllık sürenin tamamlanması kaynaklı , 2020-2023 dönemi promosyon ödemelerine dönük çalışmalar 4Mart itibariyle bitmiştir .

Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı;

* 1500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL,

* 1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL,

* 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmasını kararlaştırdık.

Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır.

Böylece promosyon ödemelerinde bir önceki zam dönemlerine kıyasla %66 oranında artış görüntülendi.

Bu alanda 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon tutarlarına dair ödemesi hak etmekte

Emekli aylığı ödemeleri dahilinde en üst orana ait olan Ziraat Bankası, promosyon ödemlerinin ortalama olarak %40'ını tamamlamıştır .

Emeklilerin promosyon ödemesi alabilmesi adına bir şart maaş aldığı bankaya 3 sene boyunca bankada durma taahhüdü vermesi ve yerine getirmesidir.

Bu alanda , belirlenen rakamlar üstünden , en başta Ziraat Bankası ile promosyon protokolü yapılacaktır

Diğer görev alan bankalar ile protokoller yapıkdıkça ve hayata geçirildikçe SGK tarafından duyurular olacaktır .