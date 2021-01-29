65 yaş maaşını, kimler Hak eder?65 yaş maaşı kimlere verilir? 65 yaş maaşı kimlere verilir? 65 yaş aylığı alan sayısı artacak mı? 2021 yaşlı aylığı (65 yaş) ne kadar arttı? Yaşlılık parası Şubat 2021'de ne zaman, ne kadar verilecek?

65 yaş maaşı kimlere verilir?



65 yaş maaşı almak için nereye başvuru yapılır? İşte 65 yaş aylığı başvuru şartları... 1035.63 liraya yükselen 65 yaş maaşı kimlere veriliyor?

65 yaş maaşı kimlere verilir?

65 yaş aylığı alabilmek için kişinin yaşadığı hanedeki toplam gelire bakılırdı. Haneye dayalı gelir testinden kişiye dayalı gelir testine geçildiği için 65 yaş aylığı almaya hak kazananların sayısı da artmış oldu. Eski sistemde aynı evde yaşayan hane halkından biri işe girdiğinde 65 yaş aylığı kesiliyordu. Şimdi ise sadece 65 yaş ve üstü çiftlerin gelirine bakılıyor.

Düzenlemeye göre, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz kişilerin 65 yaş aylığına hak kazanabilmeleri için sadece varsa eşlerinin ve kendilerinin gelirlerine bakılıyor ve eşi ve kendisinin geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olanlara aylık bağlanıyor. Bununla birlikte, düzenlemeye göre, eşlerin aynı evde yaşayıp yaşamamaları da dikkate alınmıyor.

2021 65 yaş aylığı ne kadar?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve yaşlılık (özürlü) muhtaç vatandaşlara verilen bir hizmet olan 2021 maaşı takvimi araştırılıyor. 2021 Şubat ayı yaşlılık maaşları yattı mı merak eden vatandaşlar, yaşlılık aylığının hesaba ne zaman ve ne kadar yatacağını araştırıyor. 2022 yaşlılık maaşı aynı zamanda, evde yaşlı bakım alan kişilere de verilir. 2021 yılının Şubat ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. 2021 yaşlılık maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da geldi. Yapılan açıklamanın ardından 2021 yaşlılık parası 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.