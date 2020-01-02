Yeni Asgari Ücretle Ne Kadar Miktarda İhtiyaç ve Konut Kredisi Alabilecekler?

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YENİ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLAR NE KADAR TUTARDA KREDİ KULLANIR?

Çekilecek kredi miktarlardaki hesaplamalar en uzun yıla göre çıkartılabilecek ortalama en yüksek miktarlardan hesaplanmaktadır . Bankadan çekebileceğiniz kredi miktarı maaş aldığınız bankanın inisiyatifine, kredi notunuza ve diğer etkenlere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Yine kredi çekip çekememe durumunuz da banka sicilinizle doğrudan ilgilidir. Asgari ücretli ve sigortalı çalışan olmanız sıraladığımız kredileri kesin olarak çekebileceğinizi ifade etmemektedir. kredi kullanımında çok önemli faktöler dikkate alınmaktadır.Oranlar ve diğer miktarlar Aralık ayının son günleri içerisindeki güncel banka verilerine göre hazırlanmıştır.

Asgari ücretin belli olmasının ardından kredi kullanım limitleri de değişmiş oldu. 2 bin 324 TL maaş alacak asgari ücretle çalışan vatandaşlar bu paranın belirli bir bölümünü konut kredisi için kullanabilecekler.

Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar 2020 yılında ne kadar kredi kullanabileceklerini merak ediyorlar. 2019 yılında 2 bin 20 TL maaş zammı alan vatandaşlar 300 TL maaş zammı almış ve maaşlar 2 bin 324 TL olarak belirlenmiştir. Bu maaş zammıyla konut kredisi kullanımlarında oluşan son tablo ise şu şekilde

ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN KONUT KREDİSİ TUTARI ARTTI

konut kredileri verilirken de belirli kritere buna kıyasla da belli bir orana göre hesaplaması yapılıyor.. Bu kapsamda konut kredisi kullanacak olan vatandaşlar evlerine giren gelirin yani hane gelirinin yüzde 70'i kadar kredi alabiliyorlar. Asgari ücretle çalışan bir kişinin başka bir geliri mevcut değilse de maaşının yüzde 70'ini kredi taksiti olarak ödeyebilir. 2019 yılında 2 bin 20 TL alan bir asgari ücretli 1400 TL civarında kredi taksiti ödeyebilir, 120 ay vadeli bir kredi de ise alabileceği kredi tutarı ortalama 90 bin ile 110 bin TL arasında ulunmaktadır

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2020'DE ASGARİ ÜCRETLİ VATANDAŞLAR NE KADAR KREDİ ÇEKEBİLECEK?

Asgari ücretin 2 bin 324 TL olarak verilmesi ile asgari ücretliçalışanların ödeyebilecekleri kredi miktarı yükseldi. 2020'de maaşlarının yüzde 70'ini konut kredisi olarak kullanabilecek olan çalışanlar 1626 TL kredi taksiti ödeme yapacaklardır. Bu taksit tutarı ile 120 ay vadeli kredi kullanacak çalışanlar maksimum 100 bin ile 120 bin TL arasında kredi alabileceklerdir.