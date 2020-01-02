Yeni Asgari Ücretle Ne Kadar Miktarda İhtiyaç ve Konut Kredisi Alabilecekler? 0.78 ve 0.79 faiz indirimi! Asgari ücretli ne kadar kredi alabilir? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank asgari ücretli kredi faiz oranları! Asgari ücretli için kredi veren bankalar hangileridir?Asgari ücret, AGİ, kredi faiz oranları, işsizlik maaşı ve BES 1 Ocak 2020'de ne kadar oldu? İşte vergi, harç, ceza zam oranları.
Yeni Asgari Ücretle Ne Kadar Miktarda İhtiyaç ve Konut Kredisi Alabilecekler?
Yeni Asgari Ücretle Ne Kadar Miktarda İhtiyaç ve Konut Kredisi Alabilecekler? 0.78 ve 0.79 faiz indirimi! Asgari ücretli ne kadar kredi alabilir? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank asgari ücretli kredi faiz oranları! Asgari ücretli için kredi veren bankalar hangileridir?Asgari ücret, AGİ, kredi faiz oranları, işsizlik maaşı ve BES 1 Ocak 2020'de ne kadar oldu? İşte vergi, harç, ceza zam oranları.
YENİ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLAR NE KADAR TUTARDA KREDİ KULLANIR?
Çekilecek kredi miktarlardaki hesaplamalar en uzun yıla göre çıkartılabilecek ortalama en yüksek miktarlardan hesaplanmaktadır . Bankadan çekebileceğiniz kredi miktarı maaş aldığınız bankanın inisiyatifine, kredi notunuza ve diğer etkenlere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Yine kredi çekip çekememe durumunuz da banka sicilinizle doğrudan ilgilidir. Asgari ücretli ve sigortalı çalışan olmanız sıraladığımız kredileri kesin olarak çekebileceğinizi ifade etmemektedir. kredi kullanımında çok önemli faktöler dikkate alınmaktadır.Oranlar ve diğer miktarlar Aralık ayının son günleri içerisindeki güncel banka verilerine göre hazırlanmıştır.
Asgari ücretin belli olmasının ardından kredi kullanım limitleri de değişmiş oldu. 2 bin 324 TL maaş alacak asgari ücretle çalışan vatandaşlar bu paranın belirli bir bölümünü konut kredisi için kullanabilecekler.
Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar 2020 yılında ne kadar kredi kullanabileceklerini merak ediyorlar. 2019 yılında 2 bin 20 TL maaş zammı alan vatandaşlar 300 TL maaş zammı almış ve maaşlar 2 bin 324 TL olarak belirlenmiştir. Bu maaş zammıyla konut kredisi kullanımlarında oluşan son tablo ise şu şekilde
ASGARİ ÜCRETLİYE İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİDİR?
Asgari ücretliler QNB Finansbank, CEPTETEB ve Türkiye İş Bankası üzerinden kredi çekebilirler. 10.000 TL ihtiyaç kredisi için 36 ay vadede faiz oranı ve toplam maliyetler şu şekildedir:
QNB Finansbank Kredi tutarı: 10.000 TL Vade: 36 Ay Faiz Oranı: %1,03 Toplam Maliyet: 14.273 TL
CEPTETEB Kredi tutarı: 10.000 TL Vade: 36 Ay Faiz Oranı: %1,08 Toplam Maliyet: 14.448 TL
Türkiye İş Bankası Kredi tutarı: 10.000 TL Vade: 36 Ay Faiz Oranı: %1,16 Toplam Maliyet: 14.868 TL
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