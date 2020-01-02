0
0
2020 Milli Piyango İşte Kazandıran Numaralar
2020 Milli Piyango İşte Kazandıran Numaralar
0
0
0
1
0
0

Yeni Asgari Ücretle Ne Kadar Miktarda İhtiyaç ve Konut Kredisi Alabilecekler?

Yeni Asgari Ücretle Ne Kadar Miktarda İhtiyaç ve Konut Kredisi Alabilecekler? 0.78 ve 0.79 faiz indirimi! Asgari ücretli ne kadar kredi alabilir? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank asgari ücretli kredi faiz oranları! Asgari ücretli için kredi veren bankalar hangileridir?Asgari ücret, AGİ, kredi faiz oranları, işsizlik maaşı ve BES 1 Ocak 2020'de ne kadar oldu? İşte vergi, harç, ceza zam oranları.

Yeni Asgari Ücretle Ne Kadar Miktarda İhtiyaç ve Konut Kredisi Alabilecekler?
02 Ocak 2020 Perşembe 20:50

Yeni Asgari Ücretle Ne Kadar Miktarda İhtiyaç ve Konut Kredisi Alabilecekler?

Yeni Asgari Ücretle Ne Kadar Miktarda İhtiyaç ve Konut Kredisi Alabilecekler? 0.78 ve 0.79 faiz indirimi! Asgari ücretli ne kadar kredi alabilir? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank asgari ücretli kredi faiz oranları! Asgari ücretli için kredi veren bankalar hangileridir?Asgari ücret, AGİ, kredi faiz oranları, işsizlik maaşı ve BES 1 Ocak 2020'de ne kadar oldu? İşte vergi, harç, ceza zam oranları.

 YENİ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLAR  NE KADAR TUTARDA KREDİ KULLANIR?

Çekilecek kredi miktarlardaki hesaplamalar en uzun yıla göre çıkartılabilecek ortalama en yüksek miktarlardan hesaplanmaktadır . Bankadan çekebileceğiniz kredi miktarı maaş aldığınız bankanın inisiyatifine, kredi notunuza ve diğer etkenlere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Yine kredi çekip çekememe durumunuz da banka sicilinizle doğrudan ilgilidir. Asgari ücretli ve sigortalı çalışan olmanız sıraladığımız kredileri kesin olarak çekebileceğinizi ifade etmemektedir.  kredi kullanımında çok önemli faktöler dikkate alınmaktadır.Oranlar ve diğer miktarlar Aralık ayının son günleri içerisindeki güncel banka verilerine göre hazırlanmıştır.

Asgari ücretin belli olmasının ardından kredi kullanım limitleri de değişmiş oldu. 2 bin 324 TL maaş alacak asgari ücretle çalışan vatandaşlar bu paranın belirli bir bölümünü konut kredisi için kullanabilecekler.

Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar 2020 yılında ne kadar kredi kullanabileceklerini merak ediyorlar. 2019 yılında 2 bin 20 TL maaş zammı alan vatandaşlar 300 TL maaş zammı almış ve maaşlar 2 bin 324 TL olarak belirlenmiştir. Bu maaş zammıyla konut kredisi kullanımlarında oluşan son tablo ise şu şekilde

ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN KONUT KREDİSİ TUTARI ARTTI
konut kredileri verilirken de  belirli kritere  buna kıyasla da belli bir orana göre hesaplaması yapılıyor.. Bu kapsamda konut kredisi kullanacak olan vatandaşlar evlerine giren gelirin yani hane gelirinin yüzde 70'i kadar kredi alabiliyorlar. Asgari ücretle çalışan bir kişinin başka bir geliri mevcut değilse de maaşının yüzde 70'ini kredi taksiti olarak ödeyebilir. 2019 yılında 2 bin 20 TL alan bir asgari ücretli 1400 TL civarında kredi taksiti ödeyebilir, 120 ay vadeli bir kredi de ise alabileceği kredi tutarı ortalama 90 bin ile 110 bin TL arasında ulunmaktadır
.
2020'DE ASGARİ ÜCRETLİ VATANDAŞLAR NE KADAR KREDİ ÇEKEBİLECEK?
Asgari ücretin 2 bin 324 TL olarak verilmesi ile asgari ücretliçalışanların  ödeyebilecekleri kredi miktarı yükseldi. 2020'de maaşlarının yüzde 70'ini konut kredisi olarak kullanabilecek olan çalışanlar 1626 TL kredi taksiti ödeme yapacaklardır. Bu taksit tutarı ile 120 ay vadeli kredi kullanacak çalışanlar maksimum  100 bin ile 120 bin TL arasında kredi alabileceklerdir.

ASGARİ ÜCRETLİYE İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİDİR?

Asgari ücretliler QNB Finansbank, CEPTETEB ve Türkiye İş Bankası üzerinden kredi çekebilirler. 10.000 TL ihtiyaç kredisi için 36 ay vadede faiz oranı ve toplam maliyetler şu şekildedir:

QNB Finansbank Kredi tutarı: 10.000 TL Vade: 36 Ay Faiz Oranı: %1,03 Toplam Maliyet: 14.273 TL

CEPTETEB Kredi tutarı: 10.000 TL Vade: 36 Ay Faiz Oranı: %1,08 Toplam Maliyet: 14.448 TL

Türkiye İş Bankası Kredi tutarı: 10.000 TL Vade: 36 Ay Faiz Oranı: %1,16 Toplam Maliyet: 14.868 TL


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #kredi #ASGARİ ÜCRET 2020
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber