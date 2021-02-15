Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altına yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum 16 Şubat Salı

16 Şubat Salı çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? 16 Şubat Salı altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?

Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları son zamanların en düşük seviyesinde işlem görürken altın fiyatlarını yakından takip edenler şok üstüne şok geçirdi. Gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatı da herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Güne 412,25 ile başlayan Gram Altın, saat 20:29 itibarıyla %1,07 azalışla 407,63'dan işlem görüyor. Dün en düşük 408,76, en yüksek 413,90 seviyelerini gören Gram Altın, günü 411,57 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 15.02.2021 tarihinde 405,84 ile son bir ayın en düşük, 21.01.2021 tarihinde ise 447,19 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 407,63 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 7,0336 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 20:48 itibarıyla %1,03 azalışla 6,9631 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 7,0087, en yüksek 7,0476 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,0363 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 15.02.2021 tarihinde 6,9449 ile son bir ayın en düşük, 18.01.2021 tarihinde ise 7,5447 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 6,9631 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 8,5256 ile başlayan Euro kuru, saat 20:48 itibarıyla %0,83 azalışla 8,4556 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,4862, en yüksek 8,5445 seviyelerini gören Euro, günü 8,5269 seviyesinde kapattı. Euro, 15.02.2021 tarihinde 8,4266 ile son bir ayın en düşük, 18.01.2021 tarihinde ise 9,1177 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 8,4556 TL'ye karşılık gelmektedir.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©