29 Eylül Salı çeyrek altın kaç lira oldu? altın düşecek mi? Döviz Kurları Euro ve Dolar kaç lira? BIST100

Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyesi olarak 476 lirayı aşan gram altın ardından yaşadığı sert düşüşle tekrar 459 lira seviyesine düştü. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, 29 Eylül Salı günü altın fiyatları ne durumda? Dolardaki yükseliş sürüyor euro ve dolar kaç lira lira oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bigpara’dan alınan güncel altın fiyatları verilerine göre altının gramı bugün 461,35 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda ons altın fiyatı ise dünya çapında 1.960 dolarda yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN Kaç Lira ?

Altında yaşanan artış nedeniyle takı amaçlı altın alanların çeyrek altın yerine gram altına yöneldiği günlerde çeyrek altın alış fiyatı 734 TL olarak belirlenirken satış fiyatı ise 749 TL’de konumlandı.

CUMHURİYET ALTINI Kaç Lira?

Yüksek miktarda alım yapanların sıklıkla tercih ettiği cumhuriyet altını ise aynı gün 3 bin 24 liradan alınıp 3 bin 55 liradan satışa sunuluyor.

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