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Ukrayna askerlerinin görüntüsü olay oldu: Zelenski'yi asacak gibi görünüyorlar

Ukrayna askerlerinin görüntüsü olay oldu: Zelenski'yi asacak gibi görünüyorlar

Ukrayna askerlerinin görüntüsü olay oldu: Zelenski'yi asacak gibi görünüyorlar
Admin
Admin
21 Kasım 2023 Salı 16:09

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken paylaşılan bir görüntü büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen görüntüde Ukrayna askerlerinin bir şarkıcının kendilerini eğlendirmeye çalıştığı anlarda yüzü asık ifadeleri dikkat çekiyor. Görüntüyü izleyenler "Zelensky'yi asacakmış gibi görünüyorlar" demekten kendini alamadı.

İki yıla yakın bir süredir devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı'nda her iki taraf da bir süredir sahada ilerleme kaydedemiyor. Tahıl ihracatı konusunda sorun yaşayan Ukrayna, Batı'dan gelecek hava savunmasıyla ilgili yardımları bekliyor. Rusya ise Kırım yolunda Ukrayna dronlarını aşmaya uğraşırken askeri sorunlar da yaşıyor. Bölgede olan biten yakından takip edilirken Ukrayna askerlerine ait bir görüntü dikkat çekti.

ASKERLERİN MUTSUZLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Bahsi geçen görüntüde bir şarkıcının seslendirdiği şarkılarla askerleri keyiflendirmeye çalıştığı görülüyor. Ancak askerlerin mutsuz yüz ifadeleri o anlara damga vurdu. Tüm dünya Gazze'ye kilitlenmişken Ukrayna'dan gelen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Görüntüler için "Askerler, Zelenski'yi asacak gibi görünüyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı

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