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Tahran böyle kalabalık görmedi! Reisi'nin cenaze töreninde Büyük İzdiham yaşandı

Tahran böyle kalabalık görmedi! Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı,

Tahran böyle kalabalık görmedi! Reisi'nin cenaze töreninde Büyük İzdiham yaşandı
Admin
Admin
22 Mayıs 2024 Çarşamba 15:16

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze namazı sonrası yüz binlerce kişi törenin yapılacağı meydana doğru yürüyüşe geçti. Alandaki aşırı kalabalık ve sıcak havanın etkisiyle fenalaşanlar oldu, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı.

Doğu Azerbaycan'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve heyetindekilerin, Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Sınırlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.

KALABALIK ARTTI, YÜRÜMEK İMKANSIZ HALE GELDİ

Namaz sonrası Azadi Meydanı'nda düzenlenecek cenaze merasime katılmak isteyen yüz binlerce kişi de üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı. Kalabalığın artması ve yürümede sıkıntı çıkması nedeniyle görevliler, halkı Azadi Caddesi'nden törenin yapılacağı Azadi Meydanı'na yönlendirdi. Halk, meydana doğru yürüyüşe geçti.

ARIN MEŞHED'DE DEFNEDİLECEK

Düzenlenecek merasimden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine gönderilecek, Dişleri Bakanı Abdullahiyan'ın cenazesi ise defnedileceği Tahran'da kalacak. Cenaze defin işlemleri ise yarın yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek.

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