Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden İsrail'e çağrı: 1967 sınırlarına uygun bir Filistin devleti kurulmalı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Bin Selman, "Herkes için güvenlik ve refahı sağlayacak, 1967 sınırlarına uygun bir Filistin devletinin kurulması için adil çözüm çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor. Gazze'yi abluka altına alan İsrail, masum sivilleri vurmaya devam ederken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

1967 SINIRLARINI İŞARET ETTİ

Bölgede çatışma ortamının bir an evvel sonlandırılması gerektiğini ifade eden Suudi Veliaht Prens "Herkes için güvenlik ve refahı sağlayacak, 1967 sınırlarına uygun bir Filistin devletinin kurulması için adil çözüm çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"KUŞATMAYI KALDIRIN" ÇAĞRISI

Sürecin en başından beri Suudi Arabistan'ın iletişimi artırma, durumu sakinleştirme, gerilimi durdurma ve uluslararası insani hukuka saygı çağrısı yapma yönündeki çabalarına değinen Selman, "Suudi Arabistan adalet, istikrar, barışın sağlanması ve Filistin halkının meşru haklarına kavuşması için Gazze'ye yönelik kuşatmanın kaldırılması çağrısında bulunuyor" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Günlerdir devam eden saldırılarda çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti.