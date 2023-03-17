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Son Dakika: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Putin için tutuklama kararı çıkardı

Son Dakika: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Putin için tutuklama kararı çıkardı

Son Dakika: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Putin için tutuklama kararı çıkardı
Kamusaati
Kamusaati
17 Mart 2023 Cuma 20:04

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı 1 yıldan fazla süredir devam ederken, Uluslararası Ceza Mahkemesi dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı. Ukrayna, "Bu yalnızca bir başlangıç." değerlendirmesinde bulunurken, Rusya ise kararı tanımadıklarını belirtti.

Rusya- Ukrayna savaşından 1 yıldan fazla süre geride kaldı. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken kritik bir gelişme yaşandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Vladimir Putin için harekete geçti. Mahkeme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı.

Kararın ardından Ukrayna'dan açıklama geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, "Bu karar yalnızca bir başlangıç" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ise, mahkemenin kararını tanımadıklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu kararın bizim için önemi yok." ifadelerine yer verildi.

Daily Mail'in haberine göre, mahkemeden, "Putin, Rus askerinin Ukrayna'da işlediği savaş suçlarından sorumlu" kararı çıktı. Yargıçlar şüphelilerin Ukraynalı çocuklara zarar verecek şekilde, nüfusun yasadışı şekilde sınır dışı edilmesi ve Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinden Rusya Federasyonu'na nüfus transferi gerçekleştirdiğini değerlendirdi.

İddiaya göre yargıçlar gizli tutuklama emri çıkarma konusu üzerinde tartıştılar. Ancak bu emrin kamuoyuna açıklanmasının suçların daha fazla işlenmesinin önlenmesine katkıda bulunabileceği kararlaştırıldı.

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