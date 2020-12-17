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Para karşılığı gönderildi! Kumarbaz kocasının arkadaşları tarafından toplu tecavüze uğradı

Hindistan'ın Bihar eyaletinde 30 yaşındaki kadın, kumarbaz eşinin arkadaşlarının tecavüzüne uğradı. Kumar bağımlısı adamın para karşılığında karısını arkadaşlarına gönderdiği öğrenildi.

Para karşılığı gönderildi! Kumarbaz kocasının arkadaşları tarafından toplu tecavüze uğradı
17 Aralık 2020 Perşembe 12:03
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Para karşılığı gönderildi! Kumarbaz kocasının arkadaşları tarafından toplu tecavüze uğradı

Alkol ve kumar bağımlısı olduğu belirtilen 36 yaşındaki adam arkadaşlarıyla oynadığı kumarı kaybetti. Maddi durumu iyi olmayan adam, arkadaşlarına para karşılığında eşini yolladı.

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Para karşılığı gönderildi! Kumarbaz kocasının arkadaşları tarafından toplu tecavüze uğradı

Kocası tarafından para karşılığında birçok kez adamın arkadaşlarına yollanan kadın sonunda isyan etti ve tecavüze karşı koydu.

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Para karşılığı gönderildi! Kumarbaz kocasının arkadaşları tarafından toplu tecavüze uğradı

Bunun üzerine adam, önce karısını dövdü daha sonra yüzüne asit fırlattı. Kadının şikayeti üzerine kumarbaz koca tutuklandı.

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Para karşılığı gönderildi! Kumarbaz kocasının arkadaşları tarafından toplu tecavüze uğradı

Hindistan Indepedent gazetesine konuşan polis yetkilisi Rajesh Kumar Jha, çiftin 10 yıllık evli olduğunu, kocanın arkadaşları ile oynadığı kumar sonrası eşini para yerine arkadaşlarına yolladığını söyledi.

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Para karşılığı gönderildi! Kumarbaz kocasının arkadaşları tarafından toplu tecavüze uğradı

Ayrıca kadın, daha önce kocasının arkadaşlarının toplu tecavüzüne de uğradığını söyledi.

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Para karşılığı gönderildi! Kumarbaz kocasının arkadaşları tarafından toplu tecavüze uğradı

Emniyet yetkilisi Rajesh, olaydan sonra tutuklanan koca ve tecavüzcülerin isimlerinin kadının kimliğini korumak için açıklanmadığını söyledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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