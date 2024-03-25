Papua Yeni Gine'deki 7 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti

Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik eyaletinde 23 Mart'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hayatını kaybeden kişilerin Ambunti kasabasının kuzeydoğusunda ikamet ettiği belirtildi.

1000 EV HASAR GÖRDÜ

Ülkedeki Post-Courier gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sellerle mücadele edilen Doğu Sepik eyaletindeki deprem, can ve mal kayıplarına yol açtı. Eyalet Valisi Allan Bird, ABC News'a yaptığı açıklamada, deprem ve seller sonucu yaklaşık 1000 evin hasar aldığını kaydetti.

2022'DEKİ DEPREMDE 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor. Ülkede Eylül 2022'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 21 kişi hayatını kaybetmişti.