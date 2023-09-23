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Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nda Vargas'ın bu karesi herkesi derinden etkiledi

Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nda Vargas'ın bu karesi herkesi derinden etkiledi
Admin
Admin
23 Eylül 2023 Cumartesi 21:19

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 mağlup etti ve 6'da 6 yaptı. Filenin Sultanları bu sonuçlara olimpiyatlara katılma hakkı kazanırken, maç sonunda Melissa Vargas ağlamamak için kendini zor tuttu. O anlar büyük ilgi görürken Vargas'ın gözyaşlarını tutmak için çaba gösterdiği anlar herkesi derinden etkiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla olimpiyat vizesi alan ay-yıldızlı ekipte Melissa Vargas maç sonu duygusal anlar yaşadı.

AĞLAMAMAK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Filenin Sultanları büyük bir mutluluk yaşadı. Avrupa Şampiyonası'nda MVP olan Melissa Vargas ise ağlamamak için kendini zor tuttu. Vargas'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi topladı.

BİZ BUNU HAK ETTİK"

Olimpiyatlara katılma hakkı kazanmamız ile ilgili konuşan Eda Erdem, "Çok zor maç oldu. Turnuvanın en istikrarlı takımı Japonya'ydı zaten. Çok iyilerdi gerçekten, özellikle ilk sette. İkinci seti kazanmamız momentumu değiştirdi. Diğer setlerde oyun denk gitti ama ağırlığımızı koyduk. Çok yorulduk ama değdi. Bu yazın en büyük anlamı Paris Olimpiyatları'na bilet almaktı. Japon taraftarlar çok keyifliydi ve çok saygılıydı. Hayatın her anında çok saygılı insanlar zaten ama Japon seyircilerin desteği bir yere kadar onları götürdü. Bayrakların İstanbul Boğazı'na asılması bizi çok duygulandırdı. Görüntüler çok hoş ama biz bunu hak etik gerçekten. Kimse bize bunu hediye etmedi. Bütün yaz bunun için uğraştık.

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