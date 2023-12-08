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İsrail ordusu,Bunu da Yaptı! Gazze Şeridi'nde kendi askerini öldürdü

İsrail ordusu,Bunu da Yaptı! Gazze Şeridi'nde kendi askerini öldürdü

İsrail ordusu,Bunu da Yaptı! Gazze Şeridi'nde kendi askerini öldürdü
Admin
Admin
08 Aralık 2023 Cuma 14:33

Gazze'de geçici ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail'de gazeteler abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir İsrail askerinin "dost ateşi" sonucu öldüğünü aktardı. Haberde İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin, Gazze'de askerlerin bulunduğu bir eve yanlışlıkla saldırarak bir askerin ölümüne yol açtıklarına vurgu yapıldı.

Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail'de gazeteler bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir İsrail askerinin "dost ateşi" sonucu öldüğünü yazdı.

HELİKOPTER ASKERLERİN BULUNDUĞU EVE YANLIŞLIKLA SALDIRDI

Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" adlı internet sitesi, Gazze'de devam eden İsrail saldırıları sırasında bir İsrail askerinin dost ateşiyle öldüğünün ortaya çıktığını bildirdi. Haberde, "Son günlerde İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter, Gazze Şeridi'nde askerlerin bulunduğu bir eve yanlışlıkla saldırarak bir askerin ölümüne yol açtı." ifadelerine yer verildi.

APAÇİ HELİKOPTERLERLE DESTEK TALEBİNDE BULUNDULAR

Olayın hangi bölgede yaşandığına ilişkin bilgi verilmeyen habere göre, karadaki İsrail birlikleri, yakınlarında bulunan Filistinli direnişçilere karşı hava desteği için "Apaçi" helikopterle destek talebinde bulundu. Haberde, "iki helikopter pilotunun talebe karşılık verdiği ancak görünüşe göre yerden hatalı şekilde açılan ateş nedeniyle askerlerin bulunduğu binaya saldırdıkları" aktarıldı. Ailesinin talebi üzerine ölen askerin adının açıklanmadığı haberde, İsrail ordusunun olayı soruşturduğu kaydedildi.

BU OLAY İSRAİL ORDUSUNDA İLK KEZ YAŞANMIYOR

İsrail ordusunda bu türden olay ilk kez yaşanmıyor. İsrail devlet televizyonu yakın zamanda Gazze Şeridi'nde Filistinli direnişçilerle girilen çatışmalarda birçok askerin "dost ateşi" sonucu öldüğünü belirtmişti.

GAZZE'DE 17 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den toplam 418 İsrail askeri öldürüldü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 177'ye yükseldiğini bildirmişti.

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