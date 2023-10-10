Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
13
Mal varlığı
Mal varlığı
0
0
Kira Yardım
Kira Yardım
0
0
0
2023
2023
0
0
Cumhuriyet
Cumhuriyet
0

İsrail'e gözdağı! Hamas yeraltı tünellerinde sakladığı füzelerin görüntülerini yayınladı

İsrail'e gözdağı! Hamas yeraltı tünellerinde sakladığı füzelerin görüntülerini yayınladı

İsrail'e gözdağı! Hamas yeraltı tünellerinde sakladığı füzelerin görüntülerini yayınladı
Admin
Admin
10 Ekim 2023 Salı 11:22

7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, çatışmalar devam ederken dikkat çeken bir görüntü yayınladı. Yeraltı tünellerinde sakladığı füzelerin videosunu paylaşan Kassam Tugayları, Gazze'ye yönelik art arda saldırılarda bulunan İsrail'e gözdağı verdi.

İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlattığı karşı saldırıları devam ediyor. Filistin, saldırılarda 704 kişinin öldüğünü, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını açıklarken, ölen İsraillilerin sayısı ise 900'ü geçti.

Bölgedeki kanlı çatışmalar devam ederken Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Yeraltı tünellerinde sakladığı füzelerin görüntülerini yayınlayan Kassam Tugayları, Gazze'yi art arda saldırılarla vuran İsrail ordusuna gözdağı verdi.

Kassam Tugayları'nın envanterinde kısa menzilli füze olarak 10 kilometre menzile sahip Kassam füzeleri, 16 kilometre menzilli Quds 101 füzeleri, 55 kilometre menzilli Grad füzeleri ve 55 kilometre menzile sahip Sejil füzeleri Hamas'ın elimdeki kısa menzilli füzeler bulunuyor.

Menzili 75 kilometreye varan M-75 füzeleri, 100 kilometre menzile sahip Fajr füzeleri, 120 kilometre menzilli R-160 füzeleri ve esasen Kassam Tugayları'nın en büyük kozu olan 200 kilometre menzile sahip M-302 füzeleri Hamas'ın elindeki uzun menzilli füzeler ise yine envanterdeki uzun menzilli füzeler olarak göze çarpıyor. Özellikle M-302 füzelerinin Kudüs ve Tel Aviv'i vurabilecek kabiliyette olduğu ifade ediliyor.

İsrail, Gazze'yi bu kez denizden vurdu! Can kayıpları gittikçe artıyor
İsrail, Gazze'yi bu kez denizden vurdu! Can kayıpları gittikçe artıyor
0
Putin ilk kez açıkladı: Prigojin'in uçağı içerideki el bombalarının patlaması sonucu düştü
Putin ilk kez açıkladı: Prigojin'in uçağı içerideki el bombalarının patlaması sonucu düştü
0
Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nda Vargas'ın bu karesi herkesi derinden etkiledi
Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nda Vargas'ın bu karesi herkesi derinden etkiledi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.