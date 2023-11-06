Blinken'a Gazze tarifesi! Karşılamaya hiçbir üst düzey yetkili gitmedi, apronun ışıkları açılmadı
Antony Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Türkiye'den hiçbir üst düzey yetkilinin Blinken'ı karşılamaya gitmemesi ve apronun ışıklarının kapalı olması dikkat çekti. Türkiye, bir Amerikan yetkilisini ilk defa üst düzey bir yetkili olmadan karşıladı.
Blinken'ı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında bugün yapılacak resmi görüşmelerde Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.