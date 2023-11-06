Blinken'a Gazze tarifesi! Karşılamaya hiçbir üst düzey yetkili gitmedi, apronun ışıkları açılmadı

Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 180 bin 840 bebek doğdu . Erkek bebeklere en fazla 'Yusuf', 'Eymen' ve 'Miraç', kız bebeklere ise 'Zeynep', 'Elif' ve 'Defne' ismi verildi.bir erkek bebek sahibi olacaksınız ve ismine halen karar veremediyseniz sizi haberimizi okumaya davet ediyoruz. geçen yılın en çok tercih edilen modern, farklı ve anlamlı kız isimlerini sizler için derledik. Haberimizi gözatarak bebeğinize vereceğini isim hakkında daha da fazla fikir sahibi olabilirsiniz. İşte o isimler…