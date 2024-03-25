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Belçika'da terör örgütünden provokasyon! Türkler müdahale etti ortalık yangın yerine döndü

Belçika'da terör örgütünden provokasyon! Türkler müdahale etti ortalık yangın yerine döndü

Belçika'da terör örgütünden provokasyon! Türkler müdahale etti ortalık yangın yerine döndü
Admin
Admin
25 Mart 2024 Pazartesi 11:59

Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi. Olaylar sırasında arbede yaşandı ve bazı araçlar ateşe verildi. Polis müdahale ederek sükuneti sağladı.

TÜRK ASILLI VATANDAŞI DARBETTİLER

Polis, olayların sıçradığı Houthalen-Helchteren ilçesinde gruba tazyikli suyla müdahale etti. Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, provokasyon amaçlı konvoya katılanların Türk asıllı bir vatandaşı darbettiğini söyledi. Gül, "60 yıldır burada Batı Avrupa Türkleri olarak yaşıyoruz. Daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık. Belediyemizin nüfusunun hemen hemen dörtte biri Türk kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor." diye konuştu.

YOLLAR KESİLDİ, GİRİŞLER KAPATILDI

Devlet yetkililerinin olayların başlaması üzerine gerekli ehemmiyeti gösterdiğini dile getiren Gül, civar kent ve ülkelerden terör örgütü yandaşlarının da gelerek olaylara karışacağı söylentileri üzerine polisin ilgili yolları kestiğini, girişleri kapattığını aktardı. Gül, vatandaşları sükuneti korumaya davet etti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PAÇAVRALARIYLA TUR ATTILAR

Başkent Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur attı. Sloganlar da atan PKK yandaşları, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti. Türkler, gruba tepki gösterdi. Bunun ardından arbede yaşandı. Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
 

HABER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYILDI

Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, yerel basına yaptığı açıklamada, olayların, PKK yandaşlarının konvoyu sırasında bir Türk gencin saldırıya uğraması sonucunda başladığını, bunun sosyal medyadan hızla yayılması üzerine olayların büyüdüğünü anlattı.
 

Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi. Olaylar sırasında arbede yaşandı ve bazı araçlar ateşe verildi. Polis müdahale ederek sükuneti sağladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PAÇAVRALARIYLA TUR ATTILAR

Başkent Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur attı. Sloganlar da atan PKK yandaşları, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti. Türkler, gruba tepki gösterdi. Bunun ardından arbede yaşandı. Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TÜRK ASILLI VATANDAŞI DARBETTİLER

Polis, olayların sıçradığı Houthalen-Helchteren ilçesinde gruba tazyikli suyla müdahale etti. Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, provokasyon amaçlı konvoya katılanların Türk asıllı bir vatandaşı darbettiğini söyledi. Gül, "60 yıldır burada Batı Avrupa Türkleri olarak yaşıyoruz. Daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık. Belediyemizin nüfusunun hemen hemen dörtte biri Türk kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor." diye konuştu.

YOLLAR KESİLDİ, GİRİŞLER KAPATILDI

Devlet yetkililerinin olayların başlaması üzerine gerekli ehemmiyeti gösterdiğini dile getiren Gül, civar kent ve ülkelerden terör örgütü yandaşlarının da gelerek olaylara karışacağı söylentileri üzerine polisin ilgili yolları kestiğini, girişleri kapattığını aktardı. Gül, vatandaşları sükuneti korumaya davet etti.

HABER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYILDI

Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, yerel basına yaptığı açıklamada, olayların, PKK yandaşlarının konvoyu sırasında bir Türk gencin saldırıya uğraması sonucunda başladığını, bunun sosyal medyadan hızla yayılması üzerine olayların büyüdüğünü anlattı.

POLİS SABAHA KADAR DEVRİYE GEZECEK

Yzermans, durumun halihazırda kontrol altına alındığını, polisin sabaha kadar devriye gezerek teyakkuzda kalacağını kaydetti.

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