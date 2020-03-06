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ABD'De Kriz Fırsata Çevirildi Koronavirüs Mağazası Açıldı !

ABD'De Kriz Fırsata Çevirildi Koronavirüs Mağazası Açıldı !

ABD'De Kriz Fırsata Çevirildi Koronavirüs Mağazası Açıldı !
06 Mart 2020 Cuma 16:18

ABD'De Kriz Fırsata Çevirildi Koronavirüs Mağazası Açıldı !

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Bağlı Washington'da ilk "korona virüs mağazası" adı altında dükkan açıldı .mağazanın içeriği birtakım tıbbi malzemeler olmak üzere çeşit çeşit el ve vücut dezenfektanlar en önce bulunmak üzere tulum ve bir takım koruyucu ekipmanlarda barındırıyor  yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı  çok çeşitli önlem malzemeleri barındırmakta .

Krizi fırsata çevirdi

Dünya çapında Covid-19 rahatsızlığını vücuduna alan kişi sayısı milyonlara ulaştı ve abd başta olmak üzere bütün komşu ülkelere de bulaştı mağazanın sahibi Adilisha Patrom isimli vatandaş açtığı mağazadan yana çok memnun ve yerinde bir işyeri olduğu görüşünde öyle ki talep ve ilgi oldukça yüksek Korona virüs mağazasında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafınca hazırlanmış bilgi afişler ile insanlara bilgilendirme ve hatılatmalar  yapılıyor.

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Etiketler; #kovid-9 #ABDDe Kriz Fırsata Çevirildi Koronavirüs Mağazası Açıldı !
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