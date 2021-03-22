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Hatay’ın Arsuz ilçesinde Ata keserli işkence

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yükü çekemeyen ata keserle vuran bir kişi, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde Ata keserli işkence
22 Mart 2021 Pazartesi 01:22

Edinilen bilgiye göre olay, Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede at arabasıyla yük taşıyan bir kişi yükü çekemeyen ata eline aldığı keserle vurdu. Bu durumu gören vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kamerasıyla çekip görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılması üzerine Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kısa sürede ata işkence yapan vatandaşı bulan polis şahsa adli işlem başlattı. Bu arada Arsuz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de ata el koyup, bakımını üstlendi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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