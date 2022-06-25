Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0

AK Parti açıkladı: Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkarılıyor

Türkiye'deki il sayısı artacak mı?, Türkiye'deki il sayısı kaç olacak? Türkiye'deki il sayısı artınca hangi ilçeler il olacak?, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz bugün Ahlat Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı açıklamada, şehir sayının 100'e çıkacağını söyledi.

AK Parti açıkladı: Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkarılıyor
Kamusaati
Kamusaati
25 Haziran 2022 Cumartesi 19:39

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinlikleri başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliğe katıldı.

Vedat Demiröz etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’deki il sayısının 100’e çıkarılacağını açıkladı.

Devlet Bahçeli önerdi

Demiröz, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin önerisiyle Türkiye’de il sayısının artırılacağını Ahlat’ın da bu illerden biri olacağını bildirdi.

İl sayısı 100 olacak

Demiröz burada yaptığı açıklamada müjde diyerek şunları söyledi:

"İnşallah hedefimiz bu bölgenin, Sayın Devlet Bahçeli’nin önerisi ve Cumhurbaşkanı'mızın beraber verdiği kararla Türkiye’nin il sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Bu müjdeyi de bu güzel şenlikte ifade edeyim." diyerek konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #hangi ilçeler il olacak #il sayısı artacak mı #Türkiyedeki il sayısı
Türk bilim insanlarının kansere karşı geliştirdiği ilaç klinik aşamaya geçti
Türk bilim insanlarının kansere karşı geliştirdiği ilaç klinik aşamaya geçti
0
Uludağ'da kayak hareketliliği yaşanıyor
Uludağ'da kayak hareketliliği yaşanıyor
0
Üreticinin yüzü güldü kilosunu 100 liradan satıyorlar
Üreticinin yüzü güldü kilosunu 100 liradan satıyorlar
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.