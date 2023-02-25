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İnanması zor istatistik! Fenerbahçeli Valencia, Haaland'ı geride bıraktı

İnanması zor istatistik! Fenerbahçeli Valencia, Haaland'ı geride bıraktı

İnanması zor istatistik! Fenerbahçeli Valencia, Haaland'ı geride bıraktı
Kamusaati
Kamusaati
25 Şubat 2023 Cumartesi 22:40

Süper Lig'de 19 maçta 22 gol atan Valencia, Manchester City'nin yıldızı Haaland'ı maç başı gol ortalamasında geride bıraktı. Bu sezon 20 gol barajını aşabilen iki isim, Avrupa gol krallığı için yarışıyor.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 20 golü geçen sadece iki isim var. Fenerbahçeli Enner Valencia ve Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland.

Deprem felaketi nedeniyle ertelenen Süper Lig maçında Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. 2 gol Enner Valencia'dan geldi. 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü, son 8 maçın 7'sinde gol atma başarısı gösterdi.

19 maçta 22 gole ulaşan Valencia, maç başına 1.15 gol ortalaması yakaladı. Valencia bu oranla gol krallığındaki rakibi Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı geride bıraktı.

İngiltere Premier Lig'de 23 maçta 26 gol atan Haaland, şu anda en golcü futbolcu. Haaland'ı takip eden isim ise Fenerbahçe'nin 22 gollü yıldızı Valencia. İki oyuncu da bu sezon 7'şer kezle bir maçta 2 ve üstü en çok gol atan futbolcular oldu.

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